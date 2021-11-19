DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Daniel Craig'e veda 'Yeni Bond kim olacak?' sorusuna tekrar merhaba!
O Ses Türkiye bitecek mi? O Ses Türkiye final mi yapacak? Acun Ilıcalı açıkladı
Ayı saldırısına uğrayan çiftçi: 2-3 dakika güreştik
Türkiye'de yaşayan İngilizlerin pahalı bulduğu tek şey ne?
Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Ay tutulması ne zaman başlayacak?
Oyuncu Vildan Atasever müjdeyi açıkladı: Bebek yolda...
Altının 650 lira olacağını bilen Haluk Özdil'den yeni altın tahmini
Bu bankalar destek paketlerini açıkladı: ATM’lerden 20.000 TL dağıtılmaya başlandı
Haftanın filmleri (19 Kasım 2021)
Defne Samyeli'nin kızı: Gelecek planım yok
Ünlü yatırımcı Mobius’tan altın yatırımı tavsiyesi
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ateş püskürdü: Bunlar kadın katili
Destan dizisi Çolpan Hatun kimdir? Çolpan Hatun'u kim oynuyor? Çolpan Hatun'un gerçek adı ne?
9 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Avusturya'dan 20 gün sokağa çıkma yasağı

TIMETURK / YAŞAM / Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ateş püskürdü: Bunlar kadın katili

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ateş püskürdü: Bunlar kadın katili

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bu sefer de bir erkek takipçisinin gönderdiği 'Umarım yatalak olursun' mesajını ifşa etti.

1 Saat Önce
2021-11-19 14:18:00
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ateş püskürdü: Bunlar kadın katili

O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla şöhrete kavuşan genç popçu Aleyna Tilki ve ailesi gündemden düşmüyor. Eşinden boşandıktan sonra kızlarıyla bir hayat sürdüren anne Havva Öztel, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından sıkça söz ettiriyor.

Son olarak kızlarıyla Dubai'ye giden ve iddialı pozlarını paylaşan 43 yaşındaki Havva Öztel, bu sefer kendisine gelen çirkin bir mesajı ifşa etti. Bir erkek sosyal medya kullanıcısı yüksek katlı bir binanın camından dışarıyı paylaşan Öztel'e mesaj atarak "Umarım buradan kafa üstü düşüp omur iliğini kırıp yatalak olursun" dedi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ise bu mesajı paylaşarak "Bunlar kadın katili, bunlar tacizci. Birçok kadın maalesef böyle şeylere maruz kalıyor. Bir insan nasıl bu kadar zalim düşüncelere sahip olabilir?" diye sordu.

kendisine-beddua-edilen-bir-mesaji-ifsa-eden-14539081_7008_m

Snob Magazin

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş