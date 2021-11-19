Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ateş püskürdü: Bunlar kadın katili

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bu sefer de bir erkek takipçisinin gönderdiği 'Umarım yatalak olursun' mesajını ifşa etti.

O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla şöhrete kavuşan genç popçu Aleyna Tilki ve ailesi gündemden düşmüyor. Eşinden boşandıktan sonra kızlarıyla bir hayat sürdüren anne Havva Öztel, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından sıkça söz ettiriyor.

MESAJI İFŞA ETTİ

Son olarak kızlarıyla Dubai'ye giden ve iddialı pozlarını paylaşan 43 yaşındaki Havva Öztel, bu sefer kendisine gelen çirkin bir mesajı ifşa etti. Bir erkek sosyal medya kullanıcısı yüksek katlı bir binanın camından dışarıyı paylaşan Öztel'e mesaj atarak "Umarım buradan kafa üstü düşüp omur iliğini kırıp yatalak olursun" dedi.

"BUNLAR KADIN KATİLİ"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ise bu mesajı paylaşarak "Bunlar kadın katili, bunlar tacizci. Birçok kadın maalesef böyle şeylere maruz kalıyor. Bir insan nasıl bu kadar zalim düşüncelere sahip olabilir?" diye sordu.

Snob Magazin

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.