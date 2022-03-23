Aleyna Tilki ne dedi, neden gündem oldu? Aleyna Tilki 'kız isteme' olayı nedir?

Aleyna Tilki ne dedi, neden gündem oldu? Konuşmaları ve paylaşımlarıyla sürekli tartışılan Aleyna Tilki tekrar gündem oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, takipçilerini ikiye böldü. Bir kesim Tilki'ye hak verirken, diğer bir kesim geleneklere saygısızlık olduğunu belirtti. Peki ama Aleyna Tilki ne paylaştı, neden gündem oldu? Aleyna Tilki 'kız isteme' olayı nedir?

Konuşmaları ve paylaşımlarıyla sürekli tartışılan Aleyna Tilki tekrar gündem oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, takipçilerini ikiye böldü. Bir kesim Tilki'ye hak verirken, diğer bir kesim geleneklere saygısızlık olduğunu belirtti. Peki ama Aleyna Tilki ne paylaştı, neden gündem oldu? Aleyna Tilki 'kız isteme' olayı nedir?

Aleyna Tilki 'kız isteme' olayı nedir?

Şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündemi karıştırdı. Twitter hesabından; "Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, 'Kızı oğluma verir misiniz?' falan filan ya, iğrenç! İnsan gibi, 'Evleneceğiz, rızanız var mı?' de, olsun bitsin." sözleriyle tartışma başlatan Tilki'ye destek mesajları yağdı.

Gündemde konuşulan bu olay için yorumcular ikiye ayrıldı. Bir kesim Aleyna Tilki'ye hak verirken, diğer kesim geleneklerimize saygısızlık ettiğini belirtti. .