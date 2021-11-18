Alec Baldwin hakkında 'kasten yaptı' suçlaması

''Rust'' filminin senaryo danışmanı, Alec Baldwin'in ''kuralları ihlal edip silahı kasten ateşleyerek bir kişinin ölümüne neden olduğu'' iddiasıyla şikayetçi oldu.

ABD'li ünlü film yıldızı Alec Baldwin'in geçtiğimiz ay "Rust" filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin, filmin senaryo danışmanı tarafından 'kasten yaptı' iddiasıyla dava açıldı.

New York Post'un haberine göre, filmin senaryo danışmanı Mamie Mitchell tarafından açılan davanın 30 sayfalık sayfalık dilekçesinde, Alec Baldwin'in ''silahın ateşlenmesini gerektiren bir sahne olmamasına rağmen silah kullandığı, set protokolünü hiçe sayarak'' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'e “kasten” silahı yönelterek ateş ettiği iddiasına yer veriliyor.

Baldwin'in 21 Ekim'de Hutchins'i öldürüp, yönetmen Joel Souza'yı da yaraladığı zaman setteki senaryo senaryo danışmanı olarak bulunan Mamie Mitchell, oyuncuyu, film yapım şirketini ve diğer sorumluları ''kasıtlı duygusal sıkıntı ve kasıtlı zarar vermekle'' suçluyor. Mitchell ve avukatı Gloria Allred, bir basın toplantısı ile davayı duyurdu.

Mitchell'in iddiasına göre, "Alec Baldwin kasıtlı olarak, herhangi bir neden veya mazeret olmaksızın, çekimi yapılacak sahnenin silahın ateşlenmesini gerektirmemesine rağmen, dolu bir silahı doğrulttu ve tetiğe bastı" dedi.

Dava dilekçesinde, ''sette ateşli silahla güvenliği sağlamak için öngörülen her türlü güvenlik protokolünün ihlal edildiği, sette gerçek mühimmat bulundurmama kuralının gözardı edildiği ve o günkü eylemin tüm endüstri normlarına aykırı olduğunu''na yer veriliyor.

“Rust” setindeki silah ustası Hanna Gutierrez-Reed de davada sanık olarak anılıyor.

Dava dilekçesinde, Mitchell, Baldwin'in 'bir endüstri gazisi olarak' kendisine silah vermesi gereken tek kişinin silah sorumlusu olduğunu bilmesi gerektiği ifade ediliyor. Mitchell'in iddiasına göre, set kuralları gereğince, yönetmen yardımcısının silahı Baldwin'e vermemesi gerekiyordu ve aktörün de yönetmen yardımcısının silahın boş olduğunu söylemesine güvenmemesi gerekiyordu.

Şikayet dilekçesinde, “Baldwin'in dolu bir silahla ateş etmesine yol açan olaylar, Alec Baldwin'in veya 'Rust' Yapımcılarının herhangi bir haklı neden veya mazereti olmaksızın kasıtlı eylemler ve/veya ihmaller dizisi sonucunda yaşanmıştır'' değerlendirmesi yapılıyor.

Mitchell, gelecekteki kazanç kaybı, özel ve genel zararlar, avukatlık ücretleri ve cezai sorumluluklar gibi durumlara ilişkin miktarı belirtilmeyen tazminat talebinde de bulunuyor.

Kaynak: birgun.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.