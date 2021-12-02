DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kan donduran rapor: CIA çocuk istismarını gizliyor
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: 2 PKK'lı etkisiz
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu?
Sadakatsiz 41. bölüm HD tek parça izle | Sadakatsiz yeni bölüm tekrarı takılmadan izle
Kripto piyasasında son durum ne?
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj
Yeni Kıyıköy Belediye Başkanı kim olacak? Kıyıköy Belde Belediyesi hangi partiden?
Araştırma: Almanya'da orta tabaka eriyor, yoksulluk artıyor
Küresel piyasalar yön arayışında
Nureddin Nebati kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati nereli, kaç yaşında?
Ahmet Hakan Bülent Arınç’a kedisinin ağzından yanıt verdi! ‘Kaset faresi dostlarına verirsin…’
Alec Baldwin'den settteki ölümcül kazayla ilgili flaş açıklama: Tetiği ben çekmedim
26 ilde 2 bin 500 çalışana asgari ücret soruldu: İşçilerin talebi 3750-4000 lira arasında maaş
Meteoroloji'den flaş uyarı! Lodos ve kuvvetli yağış yeniden geliyor
Fidye yazılımı saldırılarına karşı yeni yöntem: 'Sıfır Güven'

TIMETURK / YAŞAM / Alec Baldwin'den settteki ölümcül kazayla ilgili flaş açıklama: Tetiği ben çekmedim

Alec Baldwin'den settteki ölümcül kazayla ilgili flaş açıklama: Tetiği ben çekmedim

ABD'de çekilen film esnasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan silah kazasıyla ilgili aktör Alec Baldwin, silahın tetiğini kendisinin çekmediğini söyledi

1 Saat Önce
2021-12-02 08:35:59
Alec Baldwin'den settteki ölümcül kazayla ilgili flaş açıklama: Tetiği ben çekmedim

ABD'de çekilen film esnasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan silah kazasıyla ilgili aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'deki olaydan sonra ilk defa verdiği röportajda, ABC televizyonunda, Hutchins'i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmediğini belirtti.

New Mexico eyaletindeki çekimler sırasında yaşanan kazayla ilgili George Stephanopoulos'un sorularını cevaplarken gözyaşlarını tutamayan Baldwin, "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem." dedi. Türk Telekom Reklamı

0x0-abdli-oyuncu-baldwin-setteki-olumcul-kazada-tetigi-kendisinin-cekmedigini-soyledi-1638404661362

Bugün tamamı yayınlanacak röportajın tanıtım videosunda, gerçek bir merminin sette ve silahın içinde ne işi olduğunu bilmediğini ifade eden Baldwin, "Hala inanmakta zorluk çekiyorum. Yaşananlar bana gerçek değilmiş gibi geliyor." diye konuştu.

Daha önce Amerikan basınına yansıyan haberlerde, aktör Baldwin'in ateşlediği silahın, çekimde kullanılmak üzere yardımcı yönetmen Dave Halls tarafından verildiği kaydedilmişti.

0x0-abdli-oyuncu-baldwin-setteki-olumcul-kazada-tetigi-kendisinin-cekmedigini-soyledi-1638405178983

Halls'ın, Baldwin'e bir silah uzatarak "güvenli" diye seslendiği, ifadesinde silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust" isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

Kaynak: sabah.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş