Aldatan kadın belirtileri nelerdir? Bu hangi ipuçlarından anlaşılır?

Aldatıldığını düşünen erkekler için hazırlanan bu yazıda aldatan kadın belirtileri ve aldatan kadının nasıl anlarız sorusuna yanıt arayacağız.

Karinizin sizi aldattiğini nasil anlarsiniz? Aldatan kadin belirtileri

Günümüz dünyasında aldatma oranları giderek yaygınlaşırken, sosyal medya ve diğer teknolojik gelişmelere de bağlı olarak artan aldatma olaylarının belirtilerini inceleyeceğiz. Özellikle bir kadının, kocasını ya da sevgilisini aldattığının kolayca nasıl anlaşılacağına değineceğiz.

Karinizin size sadik olmadiğini gösteren işaretler

Aldatılmak her erkek için kabustur. Zaman içinde yıpranan ilişkiler, anlaşmazlıklar veya yalnızca aşkın bitmesiyle bile kadın aldatma yolunu seçebilir. Bu durumda dikkatli bir erkek bazı şeylerin yolunda gitmediğini hemen anlayacaktır. Peki aldatan kadın nasıl davranır? Kadın daha dikkatliyse ve açık vermeden aldatma eylemine devam ediyorsa? İşte o zaman erkeğin gözlerini dört açarak şu ipuçlarını araması gerekecektir:

Artık sizin fotoğraflarınızı sosyal medyada paylaşmaz

Şifrelerini değiştirir

Çok fazla telefon araması alır

İnternet arama geçmişini daima temizler

Sosyal medyada çok zaman harcar

Cep telefonunun ekranını kapatır

Size olan ilgisi azalır

Eve geç gelmeye başlar

Cep telefonunu yanından hiç ayırmaz ve telefonda uzun zaman geçirir

Görünüşüne ve kıyafetlerine eskisinden daha fazla dikkat etmeye başlar

Yukarıdaki davranışları sergileyen bir kadının sizi aldattığını söylemek yanlış olmaz. Size bağlı ve sadık bir kadın birlikte çekildiğiniz fotoğrafları sosyal medyada paylaşmaktan keyif alır. Telefonunda gizli bir mesajın ya da görüntünün olduğundan endişe etmediği için şifresini değiştirmeye ve hatta telefonuna şifre koymaya bile gerek duymaz. Oysa aldatan kadın telefonunun ele geçirilmesinden rahatsız olur.

Bunlarla da kalmaz internet geçmişini temizler. Cep telefonunu yanından ayırmaz ve hem telefonda hem sosyal medyada eskiye oranla daha fazla zaman geçirir. Size olan ilgisi azaldığı için eve geç gelmeye başlar ya da iş seyatleri uydurur.

Onu nasilyakalarsiniz?

Karınızın sizi aldattığını nasıl anlarsınız? Aldatan kadın belirtileri ile ilgili şüpheleri doğrulamanın bazı yolları vardır.

Bir dedektif kiralamayı düşünebilirsiniz. Dedektif, kadının gerçek yaşamda ve internet ortamında attığı her adımı takip ederek deliller toplayacaktır. Fakat bu yöntem hem çok pahalıya mal olabilir hem de şantaj tehlikesi taşıyabilir.

İkinci yöntem kadının arabasına veya dairesine gizli kamera yerleştirmektir. Elde edeceğiniz görüntü kesin bilgiler sunsa da kamera açısının kısıtlı olması nedeniyle tam kanıt sunamayabilir.

Aldatan kadın belirtileri için bir diğer yöntem ise kadının sosyal medya hesabını takibe alarak kimlerle konuşup yazıştığını, gelen yorumları ya da arkadaş listesini incelemektir. Fakat bu durumda da elinizdeki kanıtlar kesin olmayacaktır. Ayrıca kadının yer konumunu takip etmek de bir alternatif yol olabilir. Ama bunu yapmak için günün her dakikasını bu işe ayırmanız gerekebilir. Ayrıca sosyal medyadaki konuşmalarını okumak için sms takip programını kullanabilirsiniz.

En uygun yöntem olarak takip programlarını önerebiliriz. Daha önce milyonlarca kişi tarafından kullanılıp onaylandıkları için gönül rahatlığı ile bu programları kadının telefonuna yükleyerek hemen takibe başlayabilirsiniz. Hiçbir riski bulunmayan bu casus takip programlarının en büyük avantajı, karşı tarafın telefonuna yüklendikten sonra geri planda sessizce çalışarak size tüm bilgileri anında aktarmalarıdır.

Cep telefonunundaki tüm hareketleri takip edebileceğiniz bu programdan piyasada onlarcası bulunmaktadır. Ancak içlerinden hangisinin en iyisi olduğuna karar veremeyebilirsiniz. Bazısı daha fazla hizmet sunarken bazısı hem daha az hizmet sunup hem daha pahalı olabilir.

Eğer şüphelerinizi tamamen doğrulayacak ve size istediğiniz tüm bilgileri verecek bir program arıyorsanız, aramalardan mesajlara, sosyal medya hesaplarından konum bilgisine, video ve fotoğraflara kadar her şeyi size anında haber verecek piyasanın en iyi takip programını sizler için seçtik.

En iyi takip programi

Aldatan kadın nasıl takip edilir diye düşünüyorsanız, en iyi yöntem onun telefonuna yüklenebilecek en iyi takip programı mSpy'dır. Piyasadaki benzerlerini denedikten sonra bu programın diğerlerinden üstün özelliklere sahip olduğunu gördük. Şimdi bu özelliklere bakalım.

Örneğin kadının gerçek zamanlı konumunu belirleme özelliği sayesinde, kadın size ofiste olduğunu söylemiş olsa bile onun başka bir bölgede olduğunu anında görebilirsiniz.

Aldattığını düşündüğünüz kadının çöpçatanlık sitelerine üye olduğunu düşünüyorsanız, mSpy'ın engelleme özelliği sayesinde, kadının bu sitelere telefonundan erişimini engelleyebilirsiniz. Bunun nasıl olduğunu anlamayacaktır.

Son derece yararlı bir diğer özellik ise anahtar kelime tespiti yapmasıdır. Yani kadın cep telefonunda restoran veya otel arayışına girdiyse ama sizi bir yere davet etmediyse, bu kelimeler size bildirildiği için konu hakkında bilginiz olması sağlanacaktır. Hatta program cihaz bilgilerine tam erişim sağladığından, pil seviyesine kadar size verecektir.

Sonuç

Hiçbir erkek aldatılmak istemez. Ama başınıza böyle bir şey geldiğinden şüphe ediyorsanız, dedektif tutmaktan sosyal medya takibine, konum takibinden, casus telefon takip programlarına kadar farklı yöntemleri deneyebilirsiniz. Fakat hiç riske girmeden ve zaman harcamadan en doğru takip bilgilerine ulaşmak için size mSpy programını öneriyoruz. Uzun yılların tecrübesiyle mSpy hep yanınızda olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.