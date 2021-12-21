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Alara Kaya Kimdir? Katıldığı Yarışmalarda ki Başarısı ile Ün Kazanan Alara Kaya Hangi Alanda Kariyerini Sürdürecek?
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TIMETURK / YAŞAM / Alara Kaya Kimdir? Katıldığı Yarışmalarda ki Başarısı ile Ün Kazanan Alara Kaya Hangi Alanda Kariyerini Sürdürecek?

Alara Kaya Kimdir? Katıldığı Yarışmalarda ki Başarısı ile Ün Kazanan Alara Kaya Hangi Alanda Kariyerini Sürdürecek?

Alara Kaya kimdir sorusu son zamanların en çok araştırılan sorusu oldu. Fiziksel özellikleri ve yapmış olduğu çalışmalarla dikkat çeken Alara Kaya hakkında bilmeniz gerekenler…

51 Dakika Önce
2021-12-21 14:50:09
Alara Kaya Kimdir? Katıldığı Yarışmalarda ki Başarısı ile Ün Kazanan Alara Kaya Hangi Alanda Kariyerini Sürdürecek?

20 Haziran 1993'te Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya gelen Alara Kaya küçük yaşlardan itibaren modellik yapmaya başladı. 58 kilo ve 1.71 boyunda 20 yaşındaki güzel manken katıldığı pek çok yarışmada başarı elde etti. Alara Kaya Almanya dışında pek çok ülkede de rağbet görüyor ve iş teklifi alıyor.

Alara Kaya Katıldığı Yarışmalar Ve Eğitimi

2017 yılında Miss Turkey finalistleri arasında bulunan Alara Kaya azmi, başarısı, duruşu ve dikkat çekici güzelliği ile önemli bir manken haline geldi. Royal Holloway University of London'da Karşılaştırmalı Edebiyat okuyan güzel isim Fenerbahçeli. Model, oyuncu, sonucu, spikerlik gibi alanlarda kariyerini sürdüren Alara Kaya güzelliğiyle dillere destan olurken aynı zamanda emin adımlarla ilerleyişi ile de bir Türk kadını olarak gurur veriyor. Günümüzün ve geleceğin şüphesiz ki en başarılı mankenlerinden biri olacak dünyaca tanınan bir manken olmanın gururunu yaşatacak olan Alara Kaya kariyerinde tavırlarıyla da başarıyı kazanacak isimlerden biridir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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