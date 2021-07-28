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TIMETURK / YAŞAM / Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 kişi yaralandı

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 kişi yaralandı

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

4 Saat Önce
2021-07-28 09:10:11
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 kişi yaralandı

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Adana'dan Ankara'ya giden Kerem Özbek idaresindeki yolcu otobüsü Aksaray'da şarampole devrildi. 2 sürücü ve 1 muavinle birlikte toplam 38 kişinin bulunduğu otobüste 22 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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