'Akrep Nalan' hayatını kaybetti

'Akrep Nalan' ismiyle tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 67 yaşında hayatını kaybetti.

'Halikarnas'ta Geçen Yaz' şarkısıyla ünlenen "Akrep Nalan" lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67), Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.

Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evinde yaşamını sürdüren sanatçının sabah hareketsiz yattığını fark eden yardımcısı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve gelen sağlık ekibi, sanatçının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ölüm haberini duyup sanatçının evine gelen komşuları büyük üzüntü yaşadı.

Açın'ın "Luci" isimli köpeği de sanatçının evinin ve aracının yanından ayrılmadı.

Sanatçının 13 yıllık komşusu Özlem Orpak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Açın'ın solunum yetmezliği sıkıntısı olduğunu, kendisine pazartesi günü hastaneye yatmayı planladığını söylediğini ifade etti.

Yardımcısının sabah saatlerinde haber vermesi üzerine eve geldiğini anlatan Orpak, "Kalp masajı yaptım ama maalesef hayata döndüremedim. Kendisiyle iyi görüşen komşusuydum. Solunum yetmezliği sıkıntısı vardı. Çok üzgünüm." dedi.

Açın'ın cenazesi Bodrum Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğü ekiplerince evinden alınarak belediye morguna götürüldü.

Acı haberi menajer Özgür Aras sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Akrep Nalan sağlık problemleriyle mücadele ediyordu.

Halikarnas'ta geçen yaz şarkısıyla ünlenen Akrep Nalan, 1991 yılında “Dağ Çiçeği” isimli ilk albümünü çıkardı. Daha sonra 1996 yılında “Zil Zurna Sevdalar” isimli ikinci albümünü piyasaya çıkaran sanatçı, iki sinema filminde, dört ayrı televizyon dizisinde ve bir reklam filminde rol aldı.

AKREP NALAN(FÜSUN NALAN AÇIN) KİMDİR?

Akrep Nalan, 26 nisan 1954 yılında Ankara Yenimahalle'de dünyaya geldi. Asıl adı Füsun Nalan Açın'dır. Akrep Nalan, eğitimine Ankara Bahçelievler Alparslan ilkokulunda başladı sonrasında ise, Ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesinde tamamladı. 1972-1980 tarihleri arasındaban Karamancı Demir Çekme Fabrikasında, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikasında ve İnterfarma Anonim Şirketinde muhasebecilik yaptı.

Muhasebecilik yaptığı senelerde Ankara Sanat Evinde tiyatro çalışmaları oldu. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Sahne tozunu yutunca; muhasebecilik tüm cazibesini yitirdi ve tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı.

1991 yılında “Dağ Çiçeği” isimli ilk albümünü çıkardı. Daha sonra 1996 yılında “Zil Zurna Sevdalar” isimli ikinci albümünü piyasaya çıkardı. İki sinema filminde ve dört de televizyon dizisinde aktrislik denemesi oldu. 1993 Ocak tarihinde Nurseli İdiz'in sundugu saklambaç yarışmasına konuk sanatçı aday olarak katılmıştır. Akrep Nalan, Jöntürk'ün çıkardığı Şaman isimli albümde Jöntürk'ün “Sun Avucundaki Karanlığı Bana” isimli hip-hop çalışmasına eşlik etti. 2012 nisan ayında reklamcı Ali Taran'ın çektiği Atlas Halı reklam filmlerinde de oynadı.

AKREPM NALAN ALBÜMLERİ :

1991 - Dağ Çiçeği

1996 - Zil Zurna Sevdalar

AKREP NALAN FİLMLERİ VE DİZİLERİ :

1994 – Zirvedekiler (TV Dizisi)

1997 - Baskül Ailesi (TV Dizisi)

2003 - Hayat Bilgisi (TV Dizisi)

2004 - Aşk Mahkumu (TV Dizisi .