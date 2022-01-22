Akrep Nalan’dan Sezen Aksu’ya şoke eden çıkış: seni lekelilerin koruyacağını....

Bodrum'da hayatını sürdüren Akrep Nalan son günlerin en çok konuşulan konusu olan Sezen Aksu'nun 5 yıl önceki yazdığı şarkı sözleri hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Akrep Nalan Facebook hesabından yaptığı paylaşımda “Ah Sezen Aksu. 2010 referandumunda yüksek sesle ‘Evet' diyeceğini ifade ederken, bizim gibi ‘Hayır' diyenlere, ‘İki cihanda da lekelisiniz' derken bugün seni o lekelilerin koruyacağını nereden bilecektin” diye yazdı.

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