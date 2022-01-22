Akrep Nalan’dan Sezen Aksu’ya şoke eden çıkış: seni lekelilerin koruyacağını....
Bodrum'da hayatını sürdüren Akrep Nalan son günlerin en çok konuşulan konusu olan Sezen Aksu'nun 5 yıl önceki yazdığı şarkı sözleri hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
2022-01-22 12:10:49
Akrep Nalan Facebook hesabından yaptığı paylaşımda “Ah Sezen Aksu. 2010 referandumunda yüksek sesle ‘Evet' diyeceğini ifade ederken, bizim gibi ‘Hayır' diyenlere, ‘İki cihanda da lekelisiniz' derken bugün seni o lekelilerin koruyacağını nereden bilecektin” diye yazdı.
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