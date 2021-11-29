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TIMETURK / YAŞAM / AKOM İstanbulluları uyardı: Sert fırtına geliyor!

AKOM İstanbulluları uyardı: Sert fırtına geliyor!

İstanbul'da bugün beklenen fırtınanın hızının 100 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

57 Dakika Önce
2021-11-29 11:16:35
AKOM İstanbulluları uyardı: Sert fırtına geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarıya göre İstanbul'da bugün lodosun etkisini artırması, fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Fırtına nedeniyle hava, deniz ve kara ulaşımında aksama yaşanabilir.

Ayrıca çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak geçişleri tahmin ediliyor.

Olumsuz hava koşulları salı akşam saatlerine kadar devam edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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