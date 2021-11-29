AKOM İstanbulluları uyardı: Sert fırtına geliyor!

İstanbul'da bugün beklenen fırtınanın hızının 100 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.