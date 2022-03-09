Akaryakıt zammı iptal | Benzin ve motorin zammı iptal mi edildi? Akaryakıt zammı geri mi çekildi?

Akaryakıt zammı iptal | Son dakika açıklamasıyla EPGİS 10 Mart akşamı yapılacak olan akaryakıt zammının geri çekildiğini duyurdu. Benzin ve motorin zammı iptal mi edildi? Akaryakıt zammı geri mi çekildi? İşte merak edilen benzin, lpg ve motorin zammı son dakika haberi...

Son dakika açıklamasıyla EPGİS 10 Mart akşamı yapılacak olan akaryakıt zammının geri çekildiğini duyurdu. Benzin ve motorin zammı iptal mi edildi? Akaryakıt zammı geri mi çekildi? İşte merak edilen benzin, lpg ve motorin zammı son dakika haberi...

Akaryakıt zammı iptal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) resmi Twitter hesabından; "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Benzin ve motorin zammı iptal mi edildi?

EPGİS'in yaptığı açıklamalara göre 10 Mart akşamı uygulanacak olan akaryakıt zammı iptal edildi.

Akaryakıt fiyatları neden artıyor?

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesinin sebebi Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaç sorunudur. Savaşın bir tarafından yer alan Rusya'nın en büyük petrol ithalatçılarından biri olması da direkt olarak akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Savaş sonrasında akaryakıt fiyatlarının düşmesi bekleniyor dakat uzmanlar tarafından henüz bu konu hakkında bir açıklama gelmedi. .