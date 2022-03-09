DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Benzin ve motorindeki zamlar iptal
Bursa'ya Mudanya Üniversitesi kuruluyor
Ukrayna’daki esir Rus subayları basın toplantısında konuştu
İrlandalı vekilden tepki: Beyaz, Avrupalı olmadıkları için mi?
Diyanet'in teklifi Genel Kurul'da
Rusya'da enflasyon rekor seviyeye çıktı
Yemen geleceği, ya savaş ya istikrar !
Akaryakıt zammı iptal | Benzin ve motorin zammı iptal mi edildi? Akaryakıt zammı geri mi çekildi?
Süper Lig hakemleri neden değişti? Yeni Süper Lig hakemleri kimler?
Benzin ve mazot zammı iptal mi edildi? Benzin ve motorin zammı geri mi alındı? 9 Mart'ta benzin ve motorine zam yok mu?
Sakarya'da kar tatili var mı? 10-11 Mart Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması | Sakarya kamu personeli, anasınıfı, okullar tatil mi?
Bakanlık Putin’i yalanladı: ‘Zorunlu askerlik yapanlardan esir olanlar da var’
Rus tankında Sovyetler bayrağı görüldü
İstanbul'da kar önlemleri; Marmaray'da sefer saati uzatıldı
Porto - Lyon maçını kesintisiz canlı izle! EXXEN CANLI YAYIN

TIMETURK / YAŞAM / Akaryakıt zammı iptal | Benzin ve motorin zammı iptal mi edildi? Akaryakıt zammı geri mi çekildi?

Akaryakıt zammı iptal | Benzin ve motorin zammı iptal mi edildi? Akaryakıt zammı geri mi çekildi?

Akaryakıt zammı iptal | Son dakika açıklamasıyla EPGİS 10 Mart akşamı yapılacak olan akaryakıt zammının geri çekildiğini duyurdu. Benzin ve motorin zammı iptal mi edildi? Akaryakıt zammı geri mi çekildi? İşte merak edilen benzin, lpg ve motorin zammı son dakika haberi...

35 Dakika Önce
2022-03-09 21:06:07
Akaryakıt zammı iptal | Benzin ve motorin zammı iptal mi edildi? Akaryakıt zammı geri mi çekildi?

Son dakika açıklamasıyla EPGİS 10 Mart akşamı yapılacak olan akaryakıt zammının geri çekildiğini duyurdu. Benzin ve motorin zammı iptal mi edildi? Akaryakıt zammı geri mi çekildi? İşte merak edilen benzin, lpg ve motorin zammı son dakika haberi...

Akaryakıt zammı iptal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) resmi Twitter hesabından; "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Benzin ve motorin zammı iptal mi edildi?

EPGİS'in yaptığı açıklamalara göre 10 Mart akşamı uygulanacak olan akaryakıt zammı iptal edildi.

Akaryakıt fiyatları neden artıyor?

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesinin sebebi Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaç sorunudur. Savaşın bir tarafından yer alan Rusya'nın en büyük petrol ithalatçılarından biri olması da direkt olarak akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. 

Savaş sonrasında akaryakıt fiyatlarının düşmesi bekleniyor dakat uzmanlar tarafından henüz bu konu hakkında bir açıklama gelmedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş