Akaryakıt indirimi 1 Mart 2022 | Benzin ve motorinde ne kadar indirim yapıldı? Motorin ve benzin ne kadar oldu?

Akaryakıt indirimi 1 Mart 2022 | EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre motorin ve benzinde indirim yapılacak. Fakat aynı gün içerisinde LPG'de fiyat artışı yaşanacak. Peki ama benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzine ne kadar, motorine ne kadara indirim getirdi? Motorin ve benzin ne kadar oldu? İşte EPGİS açıklaması...

EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre motorin ve benzinde indirim yapılacak. Fakat aynı gün içerisinde LPG'de fiyat artışı yaşanacak. Peki ama benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzine ne kadar, motorine ne kadara indirim getirdi? Motorin ve benzin ne kadar oldu? İşte EPGİS açıklaması...

Akaryakıt indirimi 1 Mart 2022

EPGİS "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 96 Benzinde 23 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." açıklamasında bulundu.

Aynı gün içerisinde EPGİS, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 33 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." dendi.

Benzin ve motorinde ne kadar indirim yapıldı?

Ankara'da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya inecek.



Ankara'da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir'de 16,90 liradan 16,67 liraya inecek.



LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 9,84 liradan 10,17 liraya çıkacak. İstanbul'da 9,74 liradan 10,07 liraya, İzmir'de 9,68 liradan 10,01 liraya yükselecek. .