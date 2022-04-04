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TIMETURK / YAŞAM / Ajda Pekkan: Erdoğan'ı milletimiz seçti

Ajda Pekkan: Erdoğan'ı milletimiz seçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşen etkinliklere katılan şarkıcı Ajda Pekkan, bu konuda kendisine yapılan eleştirilere yanıt verdi. Eleştirileri anlamsız bulduğunu belirten Pekkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm millet tarafından seçimle belirlenmiş bir kişi olduğunu söyledi.

3 Saat Önce
2022-04-04 10:27:40
Ajda Pekkan: Erdoğan'ı milletimiz seçti

Şarkıcı Ajda Pekkan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşen etkinliklere katılmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Erdoğan için “Hepimizin Cumhurbaşkanı” yorumu yapan Pekkan, “Sosyal medyada bu tarz eleştirileri de çok önemsemiyorum bu açıdan. Ben incinmediğim her yere giderim” dedi.

Pekkan, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı. Söyleşinin bir kısmı şöyle:

Sosyal medyada zaman zaman gündem oluyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinliğine katıldığınızda eleştiri almıştınız...

Niye eleştirildiğimizi anlamıyorum gerçekten. Cumhurbaşkanımız, tüm milletimizin seçimi ile belirlenmiş bir kişi ve hepimizin Cumhurbaşkanıdır. Neticede şahısları değil ülkemizi temsil ediyor. Beni, Cumhurbaşkanımız, devletimiz herhangi bir organizasyona davet ettiği zaman tabii ki müsaitlik durumuma göre icabet edip katılıyorum. Sosyal medyada bu tarz eleştirileri de çok önemsemiyorum bu açıdan. Ben incinmediğim her yere giderim. Benim için önemli olan bu.

Bir röportajınızda "Metrobüse, İDO'ya hiç binmedim, çok merak ediyorum" demiştiniz...

Evet, çok merak ediyorum. Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmaray'ı çok merak ediyorum. Vapura binmek de çok istiyorum. Deniz albayıydı babam, onunla binerdik küçükken. O günler hâlâ aklıma geliyor.

Bazı kadın sanatçılarımızın sahne kıyafetlerini çok eleştiren bir kesim oldu. Siz ne düşünüyorsunuz?

Bu eleştiriler benim için olabilir, başka bir kadın meslektaşım için de olabilir. Önemli olan sanatçının nasıl giyinmek istediği. Sahnede kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle giyinmeli. Ben bu açıdan kadın sanatçılarımızı destekliyorum.

Her gün spor yapıyor musunuz?

Bu bir efsane ama hayır. Genetik olarak çok şanslıyım. Spor yapmayı çok seviyorum ama pandemi sürecinde yapamadım. Sadece arada yürüyüş yapıyorum.

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