Aile Şerefi setinden nostalji: 45 yıl önce bugün (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları)

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden bir çoğuna imzasını atan Arzu Film Aile Şerefi'nin setine ait bir kare '45 yıl önce bugün' notuyla yayınladı. İşte ayrıntılar ve ünlülerin nostaljik fotoğrafları...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden bir çoğuna imzasını atan Arzu Film Aile Şerefi'nin setine ait bir kare "45 yıl önce bugün" notuyla paylaştı.



1976 yılında çekilen film, zengin çocuğu Oktay'ın fakir bir ailenin oğluna çarpmasıyla değişen hayatları konu alıyor.

Oyuncu ve şarkıcı Işıl Yücesoy, yıllar önce çektiği selfie'yi, "1970'lerde özçekim böyle yapılıyordu. İlk özçekim ve ilk fotoğraf makinem. Siyah beyaz... Çok züğürt zamanlar . Yine de makineye para ayırabilmişim. Elimdeki tüm siyah beyaz kareler bu makineyleydi. Çok uzun zaman saklamıştım ama şimdi yok oldu" mesajıyla yayınladı.

73 yaşındaki sanatçının nostaljik selfie'sine çok sayıda beğeni mesajı yağdı.

Işın Karaca:

Yaş 18.

İlk profesyonel sahnem...

Tam 28 yıl öncesi.... Şaka gibi geliyor.

28 yıl...

Tek gerçeğim şarkılarım...

İdare edin, bugün fena duygusalım..

Genco Erkal: Bir bilmecem var çocuklar. Şu yaşadığımız karanlık günlerde ruhunuzu şenlendirecek bir fotoğraf paylaşıyorum. Buradaki kişilerin tümünün kimler olduğunu bilene istediği oyunuma iki kişilik davetiye veriyorum.

80'lerin sonu, İzmir Balçova Tesisleri. Bizim çocuk tiyatrosu turnesi, aynı oteli paylaştığımız kalabalık ekip Gereği Düşünüldü oyunuyla Levet Kırca & Oya Başar tiyatrosu. Soldan sağa beni atla Ayşe Erbulak, Umut Kırca, Oya Başar, Gaye Sökmen,arkada fotoğrafı ileten Demet Şeşen

Harbiye'de Gülizar Gazinosu'nda gerçekleşen ve sanat camiasından bir çok başarılı ismin katıldığı nişan töreninde Selami Şahin ve Didem Şahin'in nişan yüzüklerini Türk sanat müziğinin unutulmaz değerlerinden sanat güneşi Zeki Müren takmıştı.

32 senedir evlilikleri devam eden, üç çocuk sahibi usta sanatçı Selami Şahin ile eşi Didem Şahin'in 1985 senesinde gerçekleşen nişan töreninden yayınlanan fotoğrafları büyük ilgi topladı.

Ünlü yazar Sunay Akın, 1964 yılına ait bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Akın fotoğrafa, "Halit Kıvanç, hakemliğini yaptığı “Edebiyatçılar Birliği” ve “Artistler”in maçında, iki takımın kaptanıyla... Solda Orhan Kemal, sağda Haldun Taner... Edebiyatçılar maçı 5-3 kazanırlar... Tarih: 8 Haziran 1964..." notunu düştü.

Sezen Aksu

Cem Karaca-Selda Bağcan

Orhan Gencebay

Ayhan Işık

Ajda Pekkan

Celal Bayar ve Emel Sayın

Erol Taş

Muazzez Abacı, Terzi Mualla

MFÖ , Kerim Çaplı ve Murat Akaltun - 1982

Sadri Alışık, Çolpan İlhan ve oğulları Kerem Alışık

Şener Şen

Türkan Şoray-Ediz Hun

Kaynak: NTV

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