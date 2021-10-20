DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ankara'da korkutan patlama
'Dünya kayısı başkenti' Malatya'dan rekor ihracat
Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri beli oldu: Yüzde 69,4 artış!
Aile Şerefi setinden nostalji: 45 yıl önce bugün (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları)
Facebook’tan şirket ismini değiştirme kararı
71 yıldır bisikletten inmeyen ‘ihtiyar delikanlı’ herkese örnek oluyor
7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi
Jüpiter yolcusu uzay aracı, Orhan Pamuk alıntısı ve Türk atasözü taşıyor
9. Boğaziçi Film Festivali 23 Ekim’de başlıyor
En eski çizim; perişan halde bir erkek
6. Critics Choice Belgesel Ödülleri adayları açıklandı
Ünlü aktör Jude Law, mülteci çocukları temsil eden Kukla Amal ile buluştu
Bülent Arınç’tan CHP’ye övgü: Oyları artıyor
‘Rusya, Türkiye ile savaşması için Esed’e silah veriyor’
Fransız basınında Erdoğan’ın Afrika gezisi ve 'Bayraktar hayranlığı'

TIMETURK / YAŞAM / Aile Şerefi setinden nostalji: 45 yıl önce bugün (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları)

Aile Şerefi setinden nostalji: 45 yıl önce bugün (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları)

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden bir çoğuna imzasını atan Arzu Film Aile Şerefi'nin setine ait bir kare '45 yıl önce bugün' notuyla yayınladı. İşte ayrıntılar ve ünlülerin nostaljik fotoğrafları...

45 Dakika Önce
2021-10-20 11:06:33
Aile Şerefi setinden nostalji: 45 yıl önce bugün (Ünlülerin nostaljik fotoğrafları)

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden bir çoğuna imzasını atan Arzu Film Aile Şerefi'nin setine ait bir kare "45 yıl önce bugün" notuyla paylaştı.

1976 yılında çekilen film, zengin çocuğu Oktay'ın fakir bir ailenin oğluna çarpmasıyla değişen hayatları konu alıyor.

8dgxBsdGZEqVy8e9FazboQ

Oyuncu ve şarkıcı Işıl Yücesoy, yıllar önce çektiği selfie'yi, "1970'lerde özçekim böyle yapılıyordu. İlk özçekim ve ilk fotoğraf makinem. Siyah beyaz... Çok züğürt zamanlar . Yine de makineye para ayırabilmişim. Elimdeki tüm siyah beyaz kareler bu makineyleydi. Çok uzun zaman saklamıştım ama şimdi yok oldu" mesajıyla yayınladı.

SRYHBZPJ6k6sJ_UNGtYK4A

73 yaşındaki sanatçının nostaljik selfie'sine çok sayıda beğeni mesajı yağdı.

_TWG3iLcnECvUvAcoGZWVA

Işın Karaca:

Yaş 18.
İlk profesyonel sahnem...
Tam 28 yıl öncesi.... Şaka gibi geliyor.
28 yıl...
Tek gerçeğim şarkılarım...
İdare edin, bugün fena duygusalım..

pUVnTduPp06-LiHWjNEbvw

Genco Erkal: Bir bilmecem var çocuklar. Şu yaşadığımız karanlık günlerde ruhunuzu şenlendirecek bir fotoğraf paylaşıyorum. Buradaki kişilerin tümünün kimler olduğunu bilene istediği oyunuma iki kişilik davetiye veriyorum.

MgGsVmFQPUOoJa4ncSgyqQ

80'lerin sonu, İzmir Balçova Tesisleri. Bizim çocuk tiyatrosu turnesi, aynı oteli paylaştığımız kalabalık ekip Gereği Düşünüldü oyunuyla Levet Kırca & Oya Başar tiyatrosu. Soldan sağa beni atla Ayşe Erbulak, Umut Kırca, Oya Başar, Gaye Sökmen,arkada fotoğrafı ileten Demet Şeşen

Sg06aiXZdkK3boSPKuN67Q

Harbiye'de Gülizar Gazinosu'nda gerçekleşen ve sanat camiasından bir çok başarılı ismin katıldığı nişan töreninde Selami Şahin ve Didem Şahin'in nişan yüzüklerini Türk sanat müziğinin unutulmaz değerlerinden sanat güneşi Zeki Müren takmıştı.

32 senedir evlilikleri devam eden, üç çocuk sahibi usta sanatçı Selami Şahin ile eşi Didem Şahin'in 1985 senesinde gerçekleşen nişan töreninden yayınlanan fotoğrafları büyük ilgi topladı.

wiP8re1HG0uLGHASqxuMKg

Ünlü yazar Sunay Akın, 1964 yılına ait bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Akın fotoğrafa, "Halit Kıvanç, hakemliğini yaptığı “Edebiyatçılar Birliği” ve “Artistler”in maçında, iki takımın kaptanıyla... Solda Orhan Kemal, sağda Haldun Taner... Edebiyatçılar maçı 5-3 kazanırlar... Tarih: 8 Haziran 1964..." notunu düştü.

RajQneEAa0SQ49PiKFVUAw

Sezen Aksu

xMGPBhU-LkuAg8grUuF9wA

Cem Karaca-Selda Bağcan

Imd-DgyKCEaQ9gkn_pop2A

Orhan Gencebay

2YymxdwX4UiB8Ym2uyeC5A

Ayhan Işık

wILOa8hyiEmhLk6BrHt4NA

Ajda Pekkan

mAArIxT3eUm5ShLBzmjPcw

Celal Bayar ve Emel Sayın

qFFNYSIlq0mhuht9cSRVLA

Erol Taş

n5z3kqpIKUSAUzaBmSjO0A

Muazzez Abacı, Terzi Mualla

DrVEu5zXREOOnZGmxXDXSw

MFÖ , Kerim Çaplı ve Murat Akaltun - 1982

TDQlpw2e7UaWOuLNXCx_dA

Sadri Alışık, Çolpan İlhan ve oğulları Kerem Alışık

Uk9vN82CWUW0RftiEcn1eA

Şener Şen

x8_IOemJhUCteqpJAx648w

Türkan Şoray-Ediz Hun

Kaynak: NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş