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TIMETURK / YAŞAM / Aile hekimi, pansiyonda ölü bulundu

Aile hekimi, pansiyonda ölü bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu (35), kaldığı pansiyonun balkonunda ölü bulundu.

3 Saat Önce
2021-09-20 23:44:38
Aile hekimi, pansiyonda ölü bulundu

Şükrüoğlu'nun cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şarköy'un Hoşköy Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu'nun Çorlu ilçesinde yaşayan ailesi, haber alamayınca sabah saatlerinde kaldığı pansiyon yetkililerine durumu bildirdi.

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Pansiyon sahibinin haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri eşliğinde odaya girilince Şükrüoğlu, balkondaki sandalyede hareketsiz oturur halde bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şükrüoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının da yaptığı incelemenin ardından Şükrüoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tezgül Şükrüoğlu'nun, 2,5 ay önce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden Hoşköy Aile Sağlığı Merkezi'ne atandığı ve burada pansiyonda yalnız kaldığı belirtildi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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