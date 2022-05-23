Ahmet Siyabend Ari'dan Digital Marketing alanında büyük başarı!

Ahmet Siyabend Ari, 01.09.1998 tarihinde Hatay da dünyaya geldi. Ari Üsküdar Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yurtdışında pek çok eğitim ve kariyer planına katılan Ari pek çok başarıya imza atmıştır.

Genç iş adamı Türkiye, Dubai, Avusturya başta olmak üzere pek çok ülkede "Digital Marketing" alanında dünyaca ünlü pek çok firmaya danışmanlık hizmeti vermektedir. Dubai ve Avusturya'da çok büyük bir müşteri kitlesi bulunan iş adamı digital marketing alanında pek çok ödüle sahiptir.

Ahmet Siyabend Ari Türkiye'de faaliyet gösteren dijital ajans sahipleri arasında en çok instagram takipçisine sahip kullanıcıdır.

Genç iş adamı ayrıca müzik tutkusuyla da öne çıkmaktadır. Ahmet Siyabend Ari Türkiye'de ilk çıkarılan tekno müzik albümüne imza atmıştır. .