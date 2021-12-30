Ahmet Özhan: Nefes aldığım sürece inandığım şeyleri söyleyeceğim

“Ekonomi kötüye gitsin, ülke yıkılsın istiyorlar. Dolar da dahil hiçbir hükümdarlığın altına girmeyiz. Gerekirse yediğimiz ekmeği yarıya düşüreceğiz” sözleri nedeniyle sosyal medyada linç edilen Ahmet Özhan “Nefes aldığım sürece inandığım şeyleri söylemeye devam edeceğim”dedi.

Sanatçı Ahmet Özhan, geçen hafta sonu Sabah Pazar ekine röportaj verdi. Usta sanatçı söyleşide "Ekonomi kötüye gitsin, ülke yıkılsın istiyorlar. Biz Orta Asya'dan beri devlet kuruyoruz.

Dolar da dahil hiçbir hükümdarlığın altına girmeyiz. Gerekirse yediğimiz ekmeği yarıya düşüreceğiz, bunun mükafatını da alacağız" dedi.

Özhan, devletine sahip çıkan bu sözleri nedeniyle sosyal medyada linç edildi. Sanatçı, olayla ilgili GÜNAYDIN'a konuştu.

'RAHATSIZ OLDULAR'

"Terbiye sınırını aşmayan eleştirilere açığım ama hakaret edeni savcılığa vereceğim" diyen Özhan, şöyle devam etti: "Nefes aldığım sürece inandığım şeyleri söylemeye devam edeceğim.

Dolar tahribatıyla yerlerde sürüklenecek bir ülke olmadığımızı ifade ettim. Bu kimi rahatsız edebilir? Türkiye'nin vakur, haysiyetli ve dik duruşunu çekemeyenler, bunu hazmedemeyenler söylemimden rahatsız oldu. Ahlaki düşkünlük içindeki o gruba üzülüyorum."

Kaynak: Sabah Gazetesi

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