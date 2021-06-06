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Ahmet Nazif Zorlu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu'nun, 101 yaşında yaşamını yitiren annesi Saide Zorlu, Denizli'nin Babadağ ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından, toprağa verildi.

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06.06.2021 15:58:18
Ahmet Nazif Zorlu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

İŞ insanı Ahmet Nazif Zorlu'nun, 101 yaşında yaşamını yitiren annesi Saide Zorlu, Denizli'nin Babadağ ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından, toprağa verildi.

Denizli'de dün tedavi gördüğü özel bir hastanede, hayatını kaybeden Saide Zorlu'nun cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Babadağ ilçesindeki evine götürüldü.

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Burada helallik alınmasının ardından ilçe mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Ahmet Nazif Zorlu, kardeşi Müzeyyen Dereköylü, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çok sayıda sanayici ve iş insanıyla, Zorlu ailesinin yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Nazif Zorlu annesinin tabutuna omuz verip taşıdı. Zorlu'nun cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verilmesinin ardından yakınları taziyeleri kabul etti.

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Cenaze töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ahmet Nazif Zorlu, "Acım büyük. Hem annemdi hem çocuğum hem de bebeğimdi. Onu haftada iki gün ziyaret ediyordum. Çok mutluyum, yanımda öldü. Mekanı cennet olsun. Babama uğurladım onu. Kalbimde hala" dedi.

Cenazeye katılanlara teşekkür eden Zorlu, "Bizi bu koronavirüs günlerinde yalnız bırakmadınız. Türkiye'nin birçok yerinden dostlarım gelmek istedi. Maalesef koronavirüs önlemleri nedeniyle cenaze törenimizi aile arasında yapmak istedik. Ancak, buna rağmen katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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