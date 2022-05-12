Farklı alanlarda kendisini geliştiren Ahmet Kılınçlı, genç gezgin girişimci olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Türkiye'nin en büyük futbol, seyahat, müzik hesaplarının ortağı olan Kılınçlı, kendisini bir alanla sınırlamayan bir isim. Sosyal Medya Uzmanı olarak çalışmalarını sürdüren Kılınçlı; reklamcı ve çeşitli TV kanalları, dijital platform ve ajanslara danışmanlık hizmeti sunuyor. Peki Ahmet Kılınçlı kimdir, kaç yaşında, hangi meslek dallarında çalışmalarda bulunuyor?

Denizli'de Dünyaya Geldi

Girişimcilik faaliyetlerinde bulunan Ahmet Kılınçlı, 1 Şubat 1995 tarihinde Denizli'nin Çivril ilçesinde dünyaya geldi. 30'dan fazla ülke gezen genç girişimci, 100'den fazla da şehir gezdi. 3 çocuklu çiftçi bir ailenin en büyük oğludur. Girişimcilik faaliyetlerinde bulunarak farklı alanlarda dikkat çeken projeler içerisinde yer alıyor.

Farklı Alanlarda Çalışmalarını Sürdürüyor

Kendisini tek bir alanla sınırlamayan Ahmet Kılınçlı, birçok sektörde çalışmalarda bulunan bir isim. Halihazırda Türkiye'nin en büyük futbol, müzik ve seyahat hesaplarının ortağı olan Kılınçlı; gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ortağı olduğu Birazcık Müzik, Yapılacaklar Listesi, GezginTV ve FutboTV hesapları; Instagram, Twitter ve Tiktok'ta 10 milyondan fazla kitleye hitap ediyor. Müzik alanında önemli çalışmalarda bulunan genç girişimci, Didomido'nun “Nimet ve Yarım” adlı şarkılarının yapımcı ortağıdır. Bunun yanı sıra Sıla Şahin'in “Mecazen”, “Yine Baştan” şarkılarının da ortak yapımcısı ve menajeri.

Yeşil Çivril Belediye Spor'un Fahri Başkanlığını Yapıyor

Müzik sektöründe gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla ön plana çıkan Ahmet Kılınçlı, doğup büyüdüğü şehrin takımı olan Yeşişl Çivril Belediye Spor'un da fahri başkanlığını yapıyor. Aynı zamanda kulübün sponsoru da olduğu için kulübe önemli katkılarda bulunduğunu belirtmek olanaklı. Türk futboluna iz bırakan Yattara'yı transfer eden isim olarak futbol dünyasında dikkatleri üzerine çekmiştir.

Farklı sektörlerde çalışmalarda bulunan Ahmet Kılınçlı, çalışmalarına ve yenilikçi projelerine devam edeceğini belirtmiştir. Özellikle Çivril Spor'a yıldız futbolcuları transfer etmeye devam edeceklerinin altını çizen genç girişimci, müzik sektöründe de dikkat çeken projeler içerisinde olacaklarını belirtti. Gerçekleştirmiş olduğu projelerle farklı sektörlerde ön plana çıkmayı başaran Kılınçlı, hayatı ve kariyeriyle ilgilerin odağı olmaya devam ediyor.