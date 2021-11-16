Ahmet Kaya ölümünün 21. yıl dönümünde anılıyor

Ahmet Kaya 21 yıl önce bugün Paris'teki evinde kalp krizi geçirdiğinde henüz 43 yaşındaydı. İşte Kaya'nın hayatından bilgiler...

1957 yılında Malatya'da dünyaya gelen Ahmet Kaya, 43 yaşında gurbette hayatını kaybetmişti.

Attilâ İlhan, Can Yücel, Nevzat Çelik, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Enver Gökçe ve Ahmed Arif gibi birçok şairin şiirlerini besteyen sanatçı, hayatı boyunca toplam 22 albüm yayınladı.

Fransa'nın başkenti Paris'e yerleşen Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000'de hayata gözlerini yumdu.

Ahmet Kaya, ölümünden sonra Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

1984 yılında başladığı müzik kariyerinde sırasıyla “Acılara Tutunmak”, “Şafak Türküsü”, “An Gelir” ve “Yorgun Demokrat” isimli albümlerini Taç Plak'tan yayımladı. İlk iki albümüyle beklediği başarıyı yakalayamayn sanatçı, “Şafak Türküsü” isimli albümüyle satış rekorları kırdı. Bu albümdeki “Penceresiz Kaldım Anne” türküsüyle milyonların gönlünde taht kuran Ahmet Kaya, profesyonel müzik akriyerinde toplam dört farklı plak şirketiyle çalıştı.

“Şafak Türküsü”nden sonra albüm satış rakamları giderek artan sanatçı, Taç Plak'tan sonra Barış Plakçılık'a geçti. 1987'de Barış Plak'a geçen Kaya, bu plak şirketinden, “Başkaldırıyorum”, “İyimser Bir Gül”, “Sevgi Duvarı” ve “Başım Belada” albümlerini piyasaya sürdü. Kaya daha sonra Tempa'dan “Dokunma Yanarsın” isimli kaydını yayımladı. Doksanlı yıllarda daha büyük bir şirket olan Raks'a geçen sanatçı, bu plak şirketinden de sırasıyla “Şarkılarım Dağlara”, “Beni Bul”, “Dosta Düşmana Karşı” ve “Yakamoz” albümlerini yayımladı.

1980'lerde “Penceresiz kaldım anne / Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne” sözleriyle ünlü türküsüyle patlama yapan Kaya'nın kariyerinin doksanlar diliminde “Ağladıkça” isimli türkünün büyük bir yeri oldu.

Magazin Gazetecileri Derneği'nin 1999 yılında düzenlediği ödül töreninde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında 10.5 yıl hapis istemiyle iki ayrı dava açılan Kaya, aynı yıl Türkiye'den ayrıldı.

Kaya, yargılandığı davalarda 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16 Kasım 2000 yılında Fransa'daki evinde kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Ahmet Kaya, 30.000'in üzerinde kişinin katıldığı törenle Paris'in Père Lachaise Mezarlığı 71. bölüme defnedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.