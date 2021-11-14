Ahmet Kaya’nın Paris’te bulunan kabri tahrip edildi

16 Kasım 2000'de hayatını kaybeden ve iki gün sonra 21. ölüm yıl dönümü olacak olan ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın Paris’te bulunan mezarı saldırıya uğradı.

16 Kasım 2000 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te yaşamını yitiren sanatçı Ahmet Kaya'nın mezar taşının saldırıya uğradığı görüldü.

3 gün sonra ölüm yıldönümü olan Kaya'nın Paris'te Père Lachaise Mezarlığı'nda bulunan kabri, kim veya kimler tarafından tahrip edildiği bilinmiyor.

Ancak kabri ziyaret eden vatandaşlar, paylaştıkları videoda saldırının yeni olduğunu belirtiler.

Ayrıca mezarı tahrip edenlerin, Ahmet Kaya'nın mezar taşı kabartmasına ‘Türkiye' yazması dikkat çekti.

Saldırı, bugün Ahmet Kaya'yı ziyaret edenler tarafından fark edildi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise, Ahmet Kaya'nın mezarının tahrip olmasına tepki göstererek, “Yazıklar olsun!!! Hayattayken çatal, bıçakla saldırdıkları yetmemiş, şimdi de mezarına saldırıyorlar.!!!” dedi.

Kaynak: kronos34.news

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.