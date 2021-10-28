'Ahmet Kaya hakkında en tuhaf olanı da paylaşım yapan hesapların çoğu ilerci!”

Halk müziği ve özgün müzik sanatçısı Ahmet Kaya 64. doğum gününde anılırken, sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlar dikkat çekti. ‘Bence’ rumuzlu bir kişi tarafından yapılan paylaşımda, “Ahmet Kaya hakkında en tuhaf olanı da paylaşım yapan hesapların çoğu “İlerci!” denildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te sürgün hayatı yaşarken hayatını kaybeden Kürt kökenli halk müziği ve özgün müzik sanatçısı Ahmet Kaya 64. doğum gününde anılıyor.

Ölümünün üzerinden geçen 21 yılın ardından hayranları Ahmet Kaya'yı unutmadı. Sosyal medyada binlerce kullanıcı Kaya'nın doğum gününü paylaştıkları mesajlar ile kutladı.

Twitter'dan yapılan bazı paylaşımlar ise dikkat çekti.

‘Bence' rumuzlu @handlebulmakzor tarafından sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda ise, “Ahmet Kaya'nın doğum günü vesilesiyle sosyal medyada kalp koyarak paylaşım yapanlar oldu. En tuhaf olanı da paylaşım yapan hesapların çoğu “İlerci!” Olarak görünüyor. Ahmet Kaya'yı seven, sayan pek çok kişi var ne yazık ki…” deniliyor.

Ahmet Kaya kimdir?

Şarkıları ile bir döneme damga vuran ünlü sanatçı Ahmet Kaya, 1957 yılında Malatya'da Kürt kökenli bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslen Adıyamanlıdır. Babası Sümerbank dokuma fabrikasında çalışan bir işçiydi. İlkokulu Malatya'da okudu. Müzikle altı yaşında babasının hediye ettiği bağlama ile tanıştı. Okuldan geri kalan zamanlarında plak ve kaset satan bir dükkânda çalışmaya başladı. Ailesinin geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle 1972'de İstanbul Kocamustafapaşa'ya göç ettiler ve okulu bırakmak zorunda kaldı. İşportacılık ve çeşitli işyerlerinde çıraklık yaptı. Bu dönemde küçük bir yerleşim yerinden büyük bir şehre taşınmanın ve alışmanın sıkıntılarını yaşadı.

Ahmet Kaya nasıl öldü?

Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000'de, Hoşçakalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 17 Kasım 2000'de 30.000'in üzerinde kişinin katıldığı törenle Paris'in Père Lachaise Mezarlığı 71. bölüme defnedildi.

Sahnede çatal bıçak fırlatma olayı:

Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derneği'nin 10 Şubat 1999'de düzenlediği “Yılın En İyi 10 Müzik Yıldızı Yarışması” ödül töreninde “Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum” demişti.

Bunun üzerine Serdar Ortaç sahneye çıkıp Sibel Can'ın “Padişah” şarkısını değiştirerek “Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil / Atatürk yolunda tüm Türkiye / bu vatan bizim / ellerin değil” şeklinde okumuş, ardından 10. Yıl Marşını söylemişti. Salondakiler Ahmet Kaya'yı protesto etmiş, hatta çatal bıçak fırlatanlar olmuştu.

Bu olayın ardından Ahmet Kaya, yurtdışına gitmeyi tercih etmiş ve 16 Kasım 2000 sabahı geçirdiği bir kalp krizi sonucu Paris'te hayatını kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.