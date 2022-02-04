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Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu (77), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

7 Saat Önce
2022-02-04 09:21:00
Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden iş insanı Ahmet Kalyoncu'nun cenazesi, Ankara'ya getirildi.

Kalyoncu için cuma namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Törene; Ahmet Kalyoncu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, eski bakanlar Ahmet Arslan, Muammer Güler, Abdulhamit Gül ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenazede Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Ahmet Kalyoncu'nun cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.  .

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