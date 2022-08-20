Ahmet Çakar Kimdir, Nerelidir? Ahmet Çakar Yer Aldığı Projeler

Ahmet Çakar kimdir? Ahmet Çakar’ın yer aldığı projeler hangisi? Ahmet Çakar’ın üst düzey maçları neler? Ahmet Murat Çakar Türk hekim, spor yorumcusu, sunucu ve eski hakemdir. Beyaz TV kanalında yayınlanan Beyaz Futbol spor programı ile futbol severler tarafından büyük bir ilgi gördü. Ahmet Murat Çakar hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.