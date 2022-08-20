Ahmet Çakar Kimdir, Nerelidir? Ahmet Çakar Yer Aldığı Projeler
Ahmet Çakar kimdir? Ahmet Çakar’ın yer aldığı projeler hangisi? Ahmet Çakar’ın üst düzey maçları neler? Ahmet Murat Çakar Türk hekim, spor yorumcusu, sunucu ve eski hakemdir. Beyaz TV kanalında yayınlanan Beyaz Futbol spor programı ile futbol severler tarafından büyük bir ilgi gördü. Ahmet Murat Çakar hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-20 23:44:06
Ahmet Çakar Kimdir?
Ahmet Murat Çakar, 3 Ağustos 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra babasının mesleğini devam ettirmek için İstanbul Tıp Fakültesi'ne kaydoldu. Çakar, İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra doktor olarak göreve başladı.1993 yılında Arzu Ersoy ile hayatını birleştirdi.1998 yılında hakemlik görevini sonlandırdı. Ahmet Çakar birçok uluslararası maçı yönettikten sonra hakemliği bırakıp futbol yorumculuğuna başladı. Ahmet Çakar 25 Şubat 2004 yılında büyük bir kazadan döndü. Bu olayda Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan hekimlik yaptığı sağlık ocağından çıkarken vücuduna isabet eden beş kurşunla vuruldu. Ahmet Çakar, taburcu olduktan sonra spor yorumculuğuna tekrar döndü.
Ahmet Çakar Yer Aldığı Projeler
- 2009 Kanal-İ-Zasyon-Kendisi
- 2009 No Ofsayt-Kendisi
- 2016 Adam Mısın! -Kendisi
- 2001–2004, 2011 Telegol-Kendisi-Yorumcu
- 2007 Ahmet Çakar'la Şansa Bak-Kendisi-Sunucu
- 2009 Ahmet Çakar'la Zor Karar-Kendisi-Sunucu
- 2011– Beyaz/Derin Futbol-Kendisi-Yorumcu
- 2013 Söz Sende-Kendisi-Konuk
- 2013 Var Mısın Yok Musun-Kendisi-Sunucu
- 2015 Dada Dandinista-Kendisi-Konuk
- 2016 Elin Oğlu-Kendisi-Konuk
- 2016 3 Adam-Kendisi-Konuk
- 2016 Renkli Sayfalar-Kendisi-Konuk
Ahmet Çakar Üst Düzey Maçları
- 20 Mart 1993 – Gana – Brezilya (1–2) Gençler Dünya Futbol Şampiyonası Final karşılaşması
- 5 Nisan 1995 – Bayern Münih – AFC Ajax (0–0) Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk karşılaşması
- 1 Mart 1995 – AC Milan – Benfica (2–0) Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşması
- 18 Haziran 1996 – Romanya - İspanya (1–2) 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası 1. Tur karşılaşması
- 19 Mart 1996 – Bordeaux – AC Milan (3–2) UEFA Kupası çeyrek final rövanş mücadelesi
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