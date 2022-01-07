Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinlinin acıları her geçen gün artıyor

Yaklaşık 4 yıl önce İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombasının ağzına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Filistinli Heysem Ebu Seble'nin (28) acıları geçen senelere rağmen artarak devam ediyor.

Filistinli Heysem Ebu Seble, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 15 Haziran 2018'de düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombasının ağzına isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart 2018'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler başlatmış, eylemler 21 aydan fazla bir süre devam etmişti.

Yaralanma anı

Ebu Seble, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen yaralandığı anı sanki dün gibi hatırladığını söyledi.

Filistinli Ebu Seble, "Çok zor günlerdi, tamamen iyileşebilmem için gerekli tedaviyi olamadığımdan bu acı artmaya devam ediyor." diye konuştu.

Ürdün'de geçirdiği ameliyatlar başarısız oldu

Ağzına gaz bombası isabet etmesi sonucu üst çene kemiği kırılan, dişlerinin üçte ikisinden fazlasını kaybeden, ağzının üst kısmında bir delik açılan Ebu Seble, "Yaram tehlikeliydi ve ölüme çok yakındım, tedavi yolculuğum sırasında da çok acı çektim. Ürdün'de üst çene ve ağız için kemik nakli ameliyatı oldum ancak ameliyat başarısız oldu." dedi.

Tedavi döneminde ulaşım, barınma ve yaşam giderleri nedeniyle ekonomik şartları kötüleşen Ebu Seble, bu durumun yeniden ameliyat olmasını engellediğini söyledi.

Yeniden ameliyat edilmesi gerekiyor

Yeni ameliyat masraflarını Sınır Tanımayan Doktorlar - Fransa'nın üstlendiğini ancak ulaşım, barınma ve yaşam giderlerini kendisinin karşılaması gerektiğini aktaran Ebu Seble, herhangi bir gelir kaynağının olmaması ve bunları karşılayacak parasının bulunmaması nedeniyle tedavi için Ürdün'e gidemediğini dile getirdi.

İsrail Gazze'den çıkışına izin vermiyor

Gaz bombası isabet etmesi sonucu yüzünün deforme olduğunu ve estetik ameliyatlar gerektirdiğini anlatan Ebu Seble, İsrail'in yaklaşık 14 aydır Kudüs'teki bir Filistin hastanesinde tedavi görebilmek için Gazze'den çıkışına izin vermediğini vurguladı.

Ebu Seble, "Ürdün'de geçirdiğim ameliyatın başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra çene temizliği yaptırmam gerekti ancak İsrail sebep göstermeksizin Gazze'den çıkışımı engelledi ve engellemeye devam ediyor." dedi.

Normal bir hayattan mahrum

Ebu Seble, ağzındaki yara nedeniyle hala pek çok yiyeceği yiyemediğini, çiğneme sürecini kolaylaştırmak için sadece yumuşak besinleri tüketebildiğini dile getirdi.

Halihazırda ağrılar nedeniyle uzun süre çalışmaya dayanamadığını, ağır ekipman veya aletleri kaldıramaz hale geldiğini anlatan Ebu Seble, kendi mesleği olan elektrik işinde çalışmanın kronik tansiyon, sinüs ve bayılma gibi sonuçlar doğurduğundan mesleğini de bırakmak zorunda kaldığını aktardı.

Ebu Seble, daha önce bu işte günlük kazancının 31 dolara kadar ulaştığını ancak yaralandıktan sonra işsiz kaldığını ve zamanının çoğunu evinde geçirmeye başladığını belirtti.

Yaklaşık bir ay sonra düğün yapmayı planladığını kaydeden Ebu Seble, "İsrail'in neden olduğu bu durumda hayatıma nasıl devam edeceğimi bilmiyorum." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.