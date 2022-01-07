DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
BtcTurk nedir ve nasıl kayıt olunur?
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
Yarıyıl tatili öne çekilecek mi? Bakan Özer açıkladı
TÜİK açıkladı! 2021 yılında en çok ne kazandırdı ne kaybettirdi?
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına yeni uyarılar
2022 ücretli öğretmen maaşı | Ücretli öğretmen maaşına zam gelecek mi? Ücretli öğretmen maaşı asgari ücret mi olacak?
Tokayev'den orduya ''vur'' emri! ''Uyarı yapmadan ateş edin''
Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinlinin acıları her geçen gün artıyor
Tüketiciler yerli ürünlere yöneldi
ENAG nedir? ENAG enflasyonu kaç? ENAG'ın sahibi kim?
İki ülke daha Kazakistan'a asker gönderme kararı aldı
Rekabet Kurumu açıkladı: 2021’de 95 milyar TL’lik yedi özelleştirme yapıldı
Ücretli öğretmen maaşı 2022 | Ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu?
Türkiye yüz ölçümünü değiştiren deniz dolgusu tamamlandı
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

TIMETURK / YAŞAM / Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinlinin acıları her geçen gün artıyor

Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinlinin acıları her geçen gün artıyor

Yaklaşık 4 yıl önce İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombasının ağzına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Filistinli Heysem Ebu Seble'nin (28) acıları geçen senelere rağmen artarak devam ediyor.

59 Dakika Önce
2022-01-07 11:57:23
Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinlinin acıları her geçen gün artıyor

Filistinli Heysem Ebu Seble, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 15 Haziran 2018'de düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombasının ağzına isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart 2018'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler başlatmış, eylemler 21 aydan fazla bir süre devam etmişti.

20220107_2_51625597_72301559

Yaralanma anı

Ebu Seble, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen yaralandığı anı sanki dün gibi hatırladığını söyledi.

Filistinli Ebu Seble, "Çok zor günlerdi, tamamen iyileşebilmem için gerekli tedaviyi olamadığımdan bu acı artmaya devam ediyor." diye konuştu.

Ürdün'de geçirdiği ameliyatlar başarısız oldu

Ağzına gaz bombası isabet etmesi sonucu üst çene kemiği kırılan, dişlerinin üçte ikisinden fazlasını kaybeden, ağzının üst kısmında bir delik açılan Ebu Seble, "Yaram tehlikeliydi ve ölüme çok yakındım, tedavi yolculuğum sırasında da çok acı çektim. Ürdün'de üst çene ve ağız için kemik nakli ameliyatı oldum ancak ameliyat başarısız oldu." dedi.

Tedavi döneminde ulaşım, barınma ve yaşam giderleri nedeniyle ekonomik şartları kötüleşen Ebu Seble, bu durumun yeniden ameliyat olmasını engellediğini söyledi.

20220107_2_51625597_72301563

Yeniden ameliyat edilmesi gerekiyor

Yeni ameliyat masraflarını Sınır Tanımayan Doktorlar - Fransa'nın üstlendiğini ancak ulaşım, barınma ve yaşam giderlerini kendisinin karşılaması gerektiğini aktaran Ebu Seble, herhangi bir gelir kaynağının olmaması ve bunları karşılayacak parasının bulunmaması nedeniyle tedavi için Ürdün'e gidemediğini dile getirdi.

İsrail Gazze'den çıkışına izin vermiyor

Gaz bombası isabet etmesi sonucu yüzünün deforme olduğunu ve estetik ameliyatlar gerektirdiğini anlatan Ebu Seble, İsrail'in yaklaşık 14 aydır Kudüs'teki bir Filistin hastanesinde tedavi görebilmek için Gazze'den çıkışına izin vermediğini vurguladı.

Ebu Seble, "Ürdün'de geçirdiğim ameliyatın başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra çene temizliği yaptırmam gerekti ancak İsrail sebep göstermeksizin Gazze'den çıkışımı engelledi ve engellemeye devam ediyor." dedi.

Normal bir hayattan mahrum

Ebu Seble, ağzındaki yara nedeniyle hala pek çok yiyeceği yiyemediğini, çiğneme sürecini kolaylaştırmak için sadece yumuşak besinleri tüketebildiğini dile getirdi.

Halihazırda ağrılar nedeniyle uzun süre çalışmaya dayanamadığını, ağır ekipman veya aletleri kaldıramaz hale geldiğini anlatan Ebu Seble, kendi mesleği olan elektrik işinde çalışmanın kronik tansiyon, sinüs ve bayılma gibi sonuçlar doğurduğundan mesleğini de bırakmak zorunda kaldığını aktardı.

Ebu Seble, daha önce bu işte günlük kazancının 31 dolara kadar ulaştığını ancak yaralandıktan sonra işsiz kaldığını ve zamanının çoğunu evinde geçirmeye başladığını belirtti.

Yaklaşık bir ay sonra düğün yapmayı planladığını kaydeden Ebu Seble, "İsrail'in neden olduğu bu durumda hayatıma nasıl devam edeceğimi bilmiyorum." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş