Ağrı'da yarın okullar tatil mi 14 Şubat? Ağrı hava durumu | Ağrı Valiliği kar tatili açıklaması

Ağrı'da yarın okullar tatil mi 14 Şubat? Kar yağışları ve sis Ağrı'da yaşayanları zorluyor. Valilikten kar tatili bekleyen minikler ve veliler 'Ağrı!da okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki ama valilikten ne açıklama geldi? Ağrı'da 14 Şubat Pazartesi tatil mi?

Ağrı'da yarın okullar tatil mi 14 Şubat? Kar yağışları ve sis Ağrı'da yaşayanları zorluyor. Valilikten kar tatili bekleyen minikler ve veliler "Ağrı!da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki ama valilikten ne açıklama geldi? Ağrı'da 14 Şubat Pazartesi tatil mi?

Ağrı'da yarın okullar tatil mi 14 Şubat?

Ağrı'da soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor. Velilerin merak ettiği kar tatiline ilişkin valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

Ağrı'da 14 Şubat Pazartesi günü tatil olacak mı şu an için bilinmiyor. Detayların aktarılmasının ardından sitemizden bilgi edinebilirsiniz.

Ağrı 14 Şubat hava durumu

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