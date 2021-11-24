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TIMETURK / YAŞAM / Ağırnas mahallesi yeni bir görünüme kavuşuyor

Ağırnas mahallesi yeni bir görünüme kavuşuyor

Melikgazi Belediyesi, altyapısı tamamlanan Ağırnas Mahallesi’nde asfaltlama çalışmasında son aşamaya geldi.

2 Saat Önce
2021-11-24 12:04:16
Ağırnas mahallesi yeni bir görünüme kavuşuyor

Tarihi ve turistik özellikleri bulunan Ağırnas Mahallesi'ni daha güzel hale getirmek için yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Ağırnas Mahallemizde muhtarımızla birlikte buradaki yaklaşık 3 kilometrelik yolun asfaltlanması çalışmasını inceliyoruz. Bu mahallemizde artık vatandaşlarımız inşaatlarını yapmış oturmaktalar. Dolayısıyla altyapı çalışmasını bitirdik, alt yapıdan sonrada yolların asfaltlanma çalışmasına geçmiştik. Çalışmalar devam ediyor. Burada sadece asfalt çalışması yapmadık. Bu alanda tarihi eser restorasyonu anlamında sokak sağlıklaştırma çalışmasını da bitirdik. Mimar Sinan'ın doğduğu yer olması nedeniyle, tarih dolu bu güzel mahallemizde çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Böylece Ağırnas yeni bir çehreye kavuşuyor. Buraya gelen misafirlerimiz daha güzel bir Ağırnas görecek. Vatandaşlarımız daha huzurlu bir alanda yaşayacaklar. Melikgazi'miz için gece gündüz demeden çalışıyoruz.Titiz çalışmaları için ekibimize ve mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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