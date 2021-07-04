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Ağır hasta Dina Kirilova yetkililerden yardım eli bekliyor!

Dina Kirilova eşi Suriye’de vefat etmiş, Rusya vatandaşı olarak Türkiye’de ikamet eden muhtedi bir göçmen. Yakalandığı ağır rahatsızlığına karşın kalıcı ikamet belgesi olmadığı için Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanamıyor.

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04.07.2021 13:53:20
Ağır hasta Dina Kirilova yetkililerden yardım eli bekliyor!

Antalya'da ikamet eden Dina Kirilova İl Göç İdaresi tarafından tanzim edilen geçici bir kimliğe sahip.

Rus bir babanın ve Tatar bir annenin kızı olan ve yaklaşık 10 yıl önce İslam'ı seçen Kirilova evlendiği Özbek asıllı eşi ile birlikte gittiği Suriye'de bir müddet yaşadıktan sonra, eşini kaybetmiş ve bunun üzerine 2 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye sığınmıştı.

Aşırılık, terörizm vb. ithamlarla karşılaşma ihtimali güçlü olduğundan Rusya'ya geri dönemeyen, kendisine acil ve geçici koruma amacıyla kimlik tahsis edilen Kirilova ağır bir hastalığın pençesinde oğlu ve kızı ile beraber devlet gözetiminde bir yurtta kalıyor.

Kirilova ağır bir hastalığa yakalanırken tedavi masrafları karşılanamıyor!

Türkiye'de COVİD-19 hastalığına yakalanan Kirilova, koronavirüsü atlatmasına karşın nörolojik kimi hastalıklara yakalandı. Halen Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde yatmakta olan Kirilova'nın, geçici koruma statüsünde olması ve tedavi masraflarının çok yüksek bulunması nedeniyle ihtiyaç duyduğu ilaçlar temin edilip tedavisi gerçekleştirilemiyor.

Kirilova'nın nörolojik hastalıklara bağlı olarak hareket kısıtlılığı yaşadığı aktarılırken tedavisi için Sağlık Bakanlığı'nın ya da Göç İdaresinin devreye girmesi arzu ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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