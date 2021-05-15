Afrika, Sadakataşı Derneği’nin Su Kuyuları ile hayat buluyor

Yardımlaşma toplumlarda çeşitli zorluklara maruz kalan kişilerin daha insani şartlarda yaşamasına yönelik olarak gerçekleşen insani faaliyetler arasında yer alırken temelinde merhamet duygusu yatar. Bundan dolayı da insana özgü bir davranış olarak karşımıza çıkarken çeşitli dernekler vasıtası ile bu tür eylemlerin geniş kitlelere ulaştırılması mümkün olur. Sadakataşı Yardımlaşma Derneği Su Kuyuları açma konusunda suya ulaşma hususunda zorluk yaşayan toplumlara yardım götürmenin yanı sıra çaresiz insanlara da umut olmayı kendisine amaç edinir.

Dünya genelinde bazı bölgelerde susuzluk büyük bir problemdir ve bundan dolayı da insanlar temiz içme suyuna sahip olma konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Özellikle Afrika kıtası söz konusu olduğunda bu bölgede yaşanan susuzluk dramı insanların yaşamını yitirmesine yol açmaktadır. Bunun yanı sıra insanların temiz su kaynaklarından mahrum olması nedeni ile bölgede salgın hastalıklar da yaşamsal sorunlar arasında yer alır.

Sadakataşı Derneği ayrım yapmaksızın insan yaşamına yönelik ortaya çıkan her tür olumsuzlukta yardımlaşma mantığını esas alarak çalışmalar yaparken kurak bölgeler için de çeşitli yardım çalışmaları derneğin faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Dernek çalışmalarında önemle üzerinde durulan şeffaflık ilkesi ve insan onuruna yakışır bir yardımlaşma mantığı olurken dünyanın her yerindeki mazlumlara umut olmak amaç edinilir. Çözüm üretme anlayışı ile yardım çalışmaları planlanırken de çoğunlukla kalıcı yardım çalışmalarına ağırlık verilir.

Bu tür yardımlardan biri de su kuyuları olurken su kuyusuna ihtiyacı olan birçok bölge bulunur. Dernek evrensel bir bakış açısına sahip olmasına bağlı olarak su sıkıntısı yaşanan her bölgeye yardım götürme gayreti içerisinde ve gönüllülük esasına bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Sadakataşı Derneği Hizmetleri

Ramazan ayında bu ayın kendine özgü yardımlaşma ve paylaşma duygusuna yönelik olarak da derneğin çalışmalar yaptığı görülürken çeşitli iftar paketleri ya da Ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Fitre, zekât gibi yardımların dağıtılması ya da çocuklara bayramlık kıyafetlerin ulaştırılması da Ramazan yardımları arasında yer alan faaliyetlerden yalnızca birkaçıdır. Sadakataşı Derneği Hizmetleri geniş bir çalışma alanında şekillenmektedir.

Sadakataşı Derneği çeşitli yardım faaliyetlerinin yapılmasında gönüllülük esasına bağlı olarak çalışmalarını sürdürürken çeşitli su kuyularının açılmasında etkin olarak görev alır. Asya ve Afrika kıtalarında ortaya çıkan susuzluk problemlerine kalıcı çözüm üretmek derneğin nihai hedefleri arasında yer alırken kardeşlik ve birlik duygusu ile hareket edilir.

Dünya genelinde yoksullukla mücadele eden birçok insan vardır ve derneğin çalışmaları arasında yer alan faaliyetlerden biri de yoksulların ihtiyaçlarını temin etmektir. Çeşitli sebeplerle ailesini yitiren insanların ihtiyaçlarının temin edilmesinde derneğin çalışmalarından söz etmek mümkündür.

Sadakataşı Derneği yetimler için de çeşitli yardımlar yaparken hiç kimsesi kalmayanların yaşamlarını güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için üzerine düşenleri yapmaktadır. Dini eğitimin eksiksiz tamamlanabilmesi adına çeşitli kaynakları insanlarla buluşturan dernek eğitime de hizmet eden bir bakış açısıyla hareket etmektedir.

Yaşlılara yönelik olarak geliştirilen ve katarakt problemine çözüm getirmek amacıyla uygulanan sağlık müdahaleleri de dernek tarafından yapılan çalışmalardan biri olurken Kudüs projesi de bir diğer hizmetidir.

Dernek yardımlaşma mantığı ile hareket ederken insanları hiçbir şekilde ayırmadan herkese eşit mesafede yaklaşmakta ve ulaşabildiği tüm ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaktadır. Bundan dolayı da evrensel bir bakış açısı ile yol alır.

Asya ve Afrika kıtasında yer alan birçok ülkenin yanı sıra Türkiye'de de çeşitli yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken kalıcı eser inşa etme konusunda da aktif olarak hizmet verir. Sadakataşı Derneği insana insanca bir yaklaşımla yardım elini uzatan ve gönüllülük mantığı ile yol alan bir dernektir. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın manevi huzuru derneğin her tür hizmetinde yakından hissedilebilecek bir duygudur.

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