Afganistan kırmızı alarm veriyor: İnsani kriz kapıda!

Aralıksız 40 yıldır savaşın sürdüğü Afganistan'da son yaşananlarla birlikte 18 milyon insan, açlıkla pençeleşiyor. İHH'nın başlattığı kampanya ile birlikte bölgede bugüne kadar ise 15 bin Afgan hayata yeniden tutundu.

40 yıldan fazla bir süredir aralıksız savaş veren Afganistan'da en ağır bedeli Afgan halkı ödedi: İnsanlar; evsiz, yurtsuz, memleketsiz, işsiz ve yetim kaldılar. Savaş nedeniyle hastaneler, okullar, medreseler, marketler, üniversiteler ve camiler kullanılamaz hale geldi. Kullanılabilenler ise son sürecin ardından yurt dışı fonlarının kesilmesi nedeniyle hayatını idame ettiremez durumda. İnsanlar, kendilerine ve çocuklarına daha insanca bir hayat kurabilmek ümidiyle başkent Kabil'e ve ülkenin diğer büyük şehirleri olan Kandahar ile Herat'a göç ettiler. Kendi ülkelerinde mültecileşerek derme çatma çadırlarda yaşama tutunmaya çalışan nüfusun ya çatışmalar nedeniyle geri dönecek bir evi yok ya da bu yolculuğu yapabilecek maddi imkânı.

25 yıldır bölgede faaliyet yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı ise Afganistan'daki insani kriz daha fazla derinleşmeden bir yardım kampanyası başlattı. “Yalnız Bırakma” sloganıyla yürütülen kampanya çerçevesince İHH ekipleri, önce, Afganistan'ın başkent Kabil, Ghazni, Meydan Şar, Saidabad, Tahar, Kunduz, Baglan ve Kandahar şehirlerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek durum tespiti yaptı. Daha sonra da İHH, hayırseverlerin destekleriyle bu bölgedelerde gıdaya muhtaç olan ailelere insani yardım gerçekleştirdi. Son süreçte İHH, en ücra köylerde yaşayan yetim aileleri ve engelli vatandaşlardan, mülteci kampları ve hastanelere kadar birçok farklı uygulama sahasında bu çalışmaları uyguladı. Yaklaşık 60 tonu bulan yardımlardan 15 bin Afgan istifade etti.

“Kriz bitene dek buradayız”

Amerika'nın ülkeden çekilmesiyle birlikte batılı kurumların birçoğunun da Afganistan'dan ayrıldığını hatırlatan İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, İHH olarak daha önce ülkede nasıl çeşitli çalışmalar yaptılarsa yine aynı şekilde Afgan halkının yanında olduklarını belirtti. Başlattıkları kampanyayla birlikte hastanelerin de gıda ve medikal malzeme ihtiyaçlarını giderdiklerini söyleyen Hasan Aynacı, “Tüm bu çalışmaların yanı sıra Afganistan'da 2 bin yetime aylık sponsorluk yapıyoruz” dedi. Ziyaret gerçekleştirdikleri bölgelerde 2 - 3 gündür hiçbir gıdaya ulaşamayan insanlarla karşılaştıklarını ifade eden Aynacı, şöyle konuştu:

“Savaşla birlikte Afganistan'da 1 milyonu aşkın bir yetim nüfusundan bahsediliyor. Biz de hem Yetim Sponsorluk Sistemi'mizle 2 bin yetimi geleceğe hazırlıyor hem de başkent Kabil'de bulunan Kardeşlik Yetimhanesi ile onlarca yetim kardeşimizin barınma, eğitim ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Başlattığımız kampanya ile de özellikle kırsal kesimde bulunan fakir ailelere, engellilere ve yetim ailelere gıdanın yanı sıra battaniye desteğinde bulunuyoruz. Buradaki kriz sona erene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Afganistan acil yardım bekliyor

İHH'nın Afganistan'daki çeşitli projelerine destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden AFGANISTAN yazıp 3072'ye SMS gönderdiklerinde kampanyaya 5 TL katkıda bulunabiliyor. Daha fazla yardımda bulunmak isteyenlerse vakfın internet sitesinden ya da banka hesap numaraları aracılığıyla çalışmalara destek olabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.