Afganistan için iyilik treni

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu 10 yardım kuruluşu, AFAD'ın koordine ettiği iyilik treni projesiyle Afganistan'a yardım ulaştıracak. İHH, projeye 12 TIR'lık yardımla destek veriyor.

Uzun yıllar süren işgallerin büyük yıkıma uğrattığı Afganistan'da, açlık ve soğuk kış şartları sebebiyle halk zor günler geçiriyor. Yaklaşık 13 milyon insanın acil olarak gıda yardımına ihtiyaç duyduğu ülkede, yüz binlerce kişi de ülke içinde farklı bölgelere göç etmek durumunda kaldı.

Yardım kampanyası başlatıldı

Türkiye, Afganistan'da yaşanan insani trajediye duyarsız kalmadı. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu 10 yardım kuruluşu, AFAD'ın koordine ettiği iyilik treni projesiyle Afganistan için harekete geçti. Bu hafta yola çıkması planlanan tren, acil ihtiyaç ürünlerini Afganistan'a ulaştıracak. Tren, belli bir süre 15-20 gün aralıklarla düzenli olarak sefer yapacak.

İHH'dan 12 TIR'lık yardım malzemesi

25 yıldır Afganistan'da yardım faaliyetlerinde bulunan İHH, yardımkampanyasına; un, nohut, gıda kolisi, battaniye, hijyen kiti, ayakkabı, halı, kumaş ve giyim ürünlerinden oluşan 12 TIR'la katkı sunuyor.

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