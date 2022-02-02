DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ermenistan'dan kalkan uçak İstanbul'a indi! 'Burası benim vatanım gibi'
Ukrayna, Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyor
Suriye Milli Ordusu, YPG/PKK mevzilerini vurdu
Gece gündüz demeden yardıma koştular
Adının Recep Tayyip Erdoğan olduğuna kimse inanmıyor
Tesla yaklaşık 54 bin aracını geri çağırıyor
Türkiye'den Nijer'e 9 cami
Ukrayna görüşmelerinin gizli yazışmaları ortaya çıktı
Sadakataşı'ndan Suriye'ye acil yardım
Burkina Faso - Senegal maçını donmadan HD olarak canlı izle!
NATO: Komutamızda uçak gemisi de var
15 tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?
Afganistan için iyilik treni
Sadakataşı'ndan İdlib'e kış yardımı
Milli Eğitim Müdürü Er gitti, yerine Çalışkan geldi.

TIMETURK / YAŞAM / Afganistan için iyilik treni

Afganistan için iyilik treni

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu 10 yardım kuruluşu, AFAD'ın koordine ettiği iyilik treni projesiyle Afganistan'a yardım ulaştıracak. İHH, projeye 12 TIR'lık yardımla destek veriyor.

1 Saat Önce
2022-02-02 20:38:06
Afganistan için iyilik treni

Uzun yıllar süren işgallerin büyük yıkıma uğrattığı Afganistan'da, açlık ve soğuk kış şartları sebebiyle halk zor günler geçiriyor. Yaklaşık 13 milyon insanın acil olarak gıda yardımına ihtiyaç duyduğu ülkede, yüz binlerce kişi de ülke içinde farklı bölgelere göç etmek durumunda kaldı.

Yardım kampanyası başlatıldı

Türkiye, Afganistan'da yaşanan insani trajediye duyarsız kalmadı. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu 10 yardım kuruluşu, AFAD'ın koordine ettiği iyilik treni projesiyle Afganistan için harekete geçti. Bu hafta yola çıkması planlanan tren, acil ihtiyaç ürünlerini Afganistan'a ulaştıracak. Tren, belli bir süre 15-20 gün aralıklarla düzenli olarak sefer yapacak.

İHH'dan 12 TIR'lık yardım malzemesi

25 yıldır Afganistan'da yardım faaliyetlerinde bulunan İHH, yardımkampanyasına; un, nohut, gıda kolisi, battaniye, hijyen kiti, ayakkabı, halı, kumaş ve giyim ürünlerinden oluşan 12 TIR'la katkı sunuyor.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş