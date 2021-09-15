Afganistan’da 8 bin kişiye yardım

Başlattığı acil yardım kampanyası ile birlikte Afganistan’da yaklaşık 8 bin kişiye gıda paketi ulaştıran İHH, Afgan halkının mağduriyetini giderebilmek için hayırseverlerin desteklerini bekliyor.

Yıllardır işgal altında olan Afganistan'da çatışma ve saldırılar sebebiyle 47 bin kişi hayatını kaybetti. Savaş, geride binlerce çocuğu yetim bıraktı. Bu yıl başlayan kuraklık da gıda ve temiz su bulmayı zorlaştırıyor. Tüm bu sıkıntılar, Afgan halkını kendi ülkesinde ilticaya zorluyor. BM verilerine göre ise 14 milyon kişi yetersiz besleniyor.

25 yıldır Afganistan'da insani yardım, yetim destekleme, kalkındırma gibi birçok proje hayata geçiren İHH İnsani Yardım Vakfı, son krizin ardından pirinç, barbunya, sıvı yağ, tuz, şeker ve çay bulunan bin 520 adet kumanya paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Yardımlardan 7 bin 600 mağdur Afgan istifade etti. Yardımlar; ülkenin başkent Kabil, Ghazni, Meydan Şar, Saidabad, Tahar, Kunduz ve Baglan bölgelerinde dağıtıldı.

“Sağlık projeleri hayata geçireceğiz”

Ülkede ciddi bir şekilde baş gösteren kuraklık nedeniyle insanların suya ulaşmakta problem yaşadığının altını çizen İHH Kabil Ofis Sorumlusu Mücahit Kılıç, içme suyu alanında yaptıkları çalışmaları yoğunlaştıracaklarını söyledi. Mücahit Kılıç, vakfın bölgedeki son çalışmalarını şöyle özetledi:

“Çatışma, ekonomik ve başka birçok nedenlerden ötürü Afganistan halkının açlık sıkıntısı ile burun buruna geldiği bu dönemde, İHH olarak acil gıda dağıtımlarımızı devreye soktuk ve Afganistan'ın birçok noktasında bu yardımlarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda sağlık imkanlarının çok kısıtlı kaldığı bu dönemde de İHH olarak gerekli tespitlerimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda da ilerleyen günlerde sağlık alanında çok yönlü projelerimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Afganistan'da yaklaşık 2 bin yetime, Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında finansal olarak destek sağlamaktayız. Aynı zamanda Afganistan'da bir adet yetimhanemiz bulunmakta. Artan sivil kayıplar nedeniyle oluşan yetimler için yaptığımız çalışmaların kapsamını artırmayı planlıyoruz.”

Afganistan acil yardım bekliyor

Afganistan'da daha fazla kişiye ulaşmak için hayırseverlerin desteklerine ihtiyaç var. Bağışçılar destek oldukları takdirde İHH, Afgan halkının yaralarını sarmaya devam edecek. İHH'nın çalışmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, vakfın banka hesap numaralarına açıklamaya Afganistan Acil Yardım yazarak destek olabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.