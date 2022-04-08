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TIMETURK / YAŞAM / Afara ne demek? Afara kelime anlamı nedir? Afar ve afara aynı anlamı mı taşıyor? Afara Türkçe mi?

Afara ne demek? Afara kelime anlamı nedir? Afar ve afara aynı anlamı mı taşıyor? Afara Türkçe mi?

Afara ne demek? Merak edilen kelime afaranın ne TDK karşılığını sizler için derledik. Özellikle 'afar' ve 'afara' kelimelerinin aynı olup olmadığı çok araştırılıyor. Afar ve afara aynı anlamı mı taşıyor? Afara kelime anlamı nedir? İşte detaylar..

4 Saat Önce
2022-04-08 15:45:41
Afara ne demek? Afara kelime anlamı nedir? Afar ve afara aynı anlamı mı taşıyor? Afara Türkçe mi?

erak edilen kelime afaranın ne TDK karşılığını sizler için derledik. Özellikle 'afar' ve 'afara' kelimelerinin aynı olup olmadığı çok araştırılıyor. Afar ve afara aynı anlamı mı taşıyor? Afara kelime anlamı nedir? İşte detaylar..

Afara ne demek?

Afara kelime anlamı nedir? Afara; "Harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler" anlamına gelmektedir.

Afar ve Afara aynı anlamda mıdır?

Kelimenin benzeri Afar ise;

- Kuşî dillerinden biri.

- Arap diyarında çok olan bir yeşil ağaç.

- Uzakta, uzak, uzaktan

- Uzak, uzakta, uzaktan. .

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