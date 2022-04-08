Afara ne demek? Afara kelime anlamı nedir? Afar ve afara aynı anlamı mı taşıyor? Afara Türkçe mi?

Afara ne demek? Merak edilen kelime afaranın ne TDK karşılığını sizler için derledik. Özellikle 'afar' ve 'afara' kelimelerinin aynı olup olmadığı çok araştırılıyor. Afar ve afara aynı anlamı mı taşıyor? Afara kelime anlamı nedir? İşte detaylar..