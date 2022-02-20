Adriana Lima 3. kez hamile | Adriana Lima kaç aylık hamile?

Adriana Lima 3. kez hamile! Ünlü model Adriana Lima'nın adı son zamanlarda duyulmuyordu. Ta ki hamileliğine kadar... Türk sevgilileri Metin Hara ve Emir Uyar ile adını sık sık duyduğumuz Lima, sessizliğini koruyordu. Peki ama Adriana Lima'nın yeni sevgilisi kim? Adriana Lima kaç aylık hamile? İşte sık araştırılan Adriana Lima haberi...

Adriana Lima 3. kez hamile! Ünlü model Adriana Lima'nın adı son zamanlarda duyulmuyordu. Ta ki hamileliğine kadar... Türk sevgilileri Metin Hara ve Emir Uyar ile adını sık sık duyduğumuz Lima, sessizliğini koruyordu. Peki ama Adriana Lima'nın yeni sevgilisi kim? Adriana Lima kaç aylık hamile? İşte sık araştırılan Adriana Lima haberi...

Adriana Lima 3. kez hamile!

Adriana Lima, 2009'da Sırp basketbolcu Marko Jaric'le nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric isimli iki kızı olan ünlü çift, 2014 yılında boşanmıştı.

Uzun süre Türkiye'de kalan model Metin Hara ile yaşadığı aşk ile gündeme gelmişti. Hara'nın ardından Emir Uyar ile de adı geçen Lima sessizliğini korudu. Şimdilerde yapımcı Andre Lemmers birlikte olan Lima üçüncü kez anne olacağını sevenleriyle paylaştı.

Adriana Lima kaç aylık hamile?

Hamileliğini Tiktok hesabı üzerinden bir video ile paylaşan Adriana Lima, kaç aylık hamile olduğu konusunda bir açıklamada bulunmadı. .