Adres tarifinden bıktı, tezgâhına tabela koydu

Kadıköy Kozyatağı metro istasyonu çıkışında 13 yıldır simit satan Özkan Aydoğdu, vatandaşlarca sıklıkla sorulan hastaneler, bankalar, okul gibi önemli yerlerin adreslerinin bulunduğu tabelasıyla ilgi görüyor.

Kozyatağı metro istasyonu çıkışında simit satan Özkan Aydoğdu, sürekli adres tarif etmekten bıktığı için üzerinde önemli yerlerin adreslerinin yer aldığı tabelayı tezgahın önüne koyarak önlem aldı. Kadıköy'deki istasyonun 2 numaralı çıkışının önünde 13 yıldır satıcılık yapan Aydoğdu'nun aklına vatandaşların metrodan çıkıp kendisine sürekli adres sormasını önlemek için bir fikir geldi.

Aydoğdu, pratik olması için sıklıkla sorulan hastaneler, bankalar, okul, toplu taşımada kullanılan duraklar, iş merkezleri, alışveriş mekanları ve mağazalar gibi önemli yerlerin adreslerinin bulunduğu tabelayı hazırlatarak, simit arabasının önüne koydu. Tabela sayesinde vatandaşların adres bulmakta zorlanmayacağını düşünen Aydoğdu, artık eskisi kadar sık sık adres tarif etmeyeceğini umuyor.

"Sosyal medyada paylaşanlar oldu"

Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel tepkiler aldığını dile getirerek, "Sağ olsun herkes beğendi, sosyal medyada paylaşanlar oldu. Benim de hoşuma gitti. Her şey böyle gelişti." dedi.

Tabelayı koymasına rağmen halen adres sormaya devam edenlerin olduğunu anlatan Aydoğdu, şunları söyledi:

"Her şeyi yazdım tabelaya. Alışveriş merkezleri, hastaneleri, şirketleri, plazaları, eczaneleri, okulları... Kozyatağı'ndaki merkezi her yerin yazılı olduğu tabela dikkati çekiyor, okuyorlar, gitmek istedikleri yerin adresini rahatlıkla bulabiliyorlar. Benim için de artık sıkıntı olmuyor. Genellikle sabah yoğunluğunda daha çok adres soruluyor. Bu benim için de kolaylık oldu."

Aydoğdu, sosyal medyada gördükten sonra kendisini ziyaret edenlerin bu tabela için teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. AA .