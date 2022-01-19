Adıyaman 20 Ocak okullar tatil mi? Son dakika yarın Adıyaman okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe

Adıyaman 20 Ocak okullar tatil mi? 'Adıyaman'da yarın okullar tatil mi olacak?' sorusu veliler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesinden dolayı valilikten açıklama bekleniyor. Peki Adıyaman Valisi kar tatili açıklaması yaptı mı? Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Adıyaman'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? İşte Adıyaman Valiliği açıklaması...