DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sırp Cumhuriyeti: Provokatörler yakalandı
Adıyaman 20 Ocak okullar tatil mi? Son dakika yarın Adıyaman okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe
İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları gelecek hafta kaldırılıyor
Mardin'de yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Mardin'de okullar tatil mi? Son Dakika Mardin Valiliği kar tatili açıklaması
Rusya: Ukrayna'ya silah göndermekten vazgeçin
Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Elazığ kar tatili açıklaması
Minik Asiye’nin tedavisinde sevindiren gelişme
SMA hastalığında ilaç düzenlemesi
Kayserispor - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI
Avrupa’da en fazla sigara içilen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Amasya'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe okullar Amasya'da tatil mi olacak?
Sözcü Kalın: Erdoğan Ukrayna'ya gidecek
CHP'l Özel, Sezen Aksu'ya arka çıktı
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Trabzon'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Trabzon'da 20 Ocak'ta okullar tatil edilir mi?

TIMETURK / YAŞAM / Adıyaman 20 Ocak okullar tatil mi? Son dakika yarın Adıyaman okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe

Adıyaman 20 Ocak okullar tatil mi? Son dakika yarın Adıyaman okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe

Adıyaman 20 Ocak okullar tatil mi? 'Adıyaman'da yarın okullar tatil mi olacak?' sorusu veliler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesinden dolayı valilikten açıklama bekleniyor. Peki Adıyaman Valisi kar tatili açıklaması yaptı mı? Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Adıyaman'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? İşte Adıyaman Valiliği açıklaması...

19 Dakika Önce
2022-01-19 18:07:02
Adıyaman 20 Ocak okullar tatil mi? Son dakika yarın Adıyaman okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe

Adıyaman 20 Ocak okullar tatil mi? "Adıyaman'da yarın okullar tatil mi olacak?" sorusu veliler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesinden dolayı valilikten açıklama bekleniyor. Peki Adıyaman Valisi kar tatili açıklaması yaptı mı? Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Adıyaman'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? İşte Adıyaman Valiliği açıklaması...

Adıyaman 20 Ocak okullar tatil mi?

Adıyaman Valiliği ve Adıyaman İl Milli Eğitim Bakanlığı Twitter hesabından ortak bir duyuru yayınladı. Twitter hesabından; "İlimiz genelinde Eğitim e Öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verildiğine ilişkin basın duyurusu" yapıldı.

adıyamanda yarın okullar tatil mi

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş