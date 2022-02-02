Adının Recep Tayyip Erdoğan olduğuna kimse inanmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan Samsunlu genç, ismini söylediğinde ilginç durumlarla karşı karşıya kalıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaşı olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen 24 yaşındaki genç, babasının da Cumhurbaşkanı'nın babası Ahmet Erdoğan ile aynı adı taşıdığını söyledi.

Samsunlu Erdoğan, isminin hikayesini şöyle anlattı:

"1998 yılı ekim ayında doğduğumda Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken şiir okuduğu için hapis cezasına çarptırılıyor. Recep ayında doğunca da babam, 'İsmiyle doğdu' diyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımıza o dönemde yapılan haksızlığa tepki göstermek için adıma 'Tayyip'i ekliyor. Soyadımın da 'Erdoğan' olmasıyla Cumhurbaşkanımızın hem adını hem de soyadını aynı anda taşımanın onurunu yaşıyorum."

Adını duyanlar inanamıyor

"Koronavirüs testi yaptırmak için hastaneye gittiğimde randevu veren kişi ismimi sistemde görünce, 'Galiba TC kimlik numarasını yanlış girdim' dedi. Benden kimlik numaramı istedi, tekrar sisteme girdi. Yine Recep Tayyip Erdoğan adı ile karşılaşınca, 'Yine yanlışlık oldu galiba' dedi. Sonra nüfus cüzdanımı istedi. Orada adımı görünce çok şaşırdı. Böyle durumlarla sık karşılaşıyorum."

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni tercih etti

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde tanıştığı arkadaşlarının ve hocalarının çok şaşırdığını söyleyen genç Erdoğan, "Lise yıllarımdan itibaren siyaset bilimi ve kamu yönetimi okumak istiyordum. Adımla aynı üniversitede okumak istedim ve bölümüm olduğu için de orayı tercih ettim" dedi.

Cumhurbaşkanı ile tanışma fırsatı yakaladı

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da gençlerle buluştuğu programa katıldığını söyledi:

"Cumhurbaşkanımız benim adımı duyunca öyle samimi, içten davrandı ki bana, sanki senelerdir onun yanında büyümüşüm. Cumhurbaşkanımızla ben bebekken çektirdiğimiz fotoğrafı kendisine gösterince çok şaşırdı. Ben de kendisine, 'Güzel bir hatıra kaldı bana' dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Hatıralarına sahip çıkman güzel' dedi." AA .