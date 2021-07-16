Adil Karaismailoğlu'ndan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkacaklara uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Trafik canavarı, trafik kazaları' haberlerini Türkiye'ye unutturduklarını belirterek, 'Yine de vatandaşlarımız seyahatlerinde kesinlikle uykusuz, yorgun, alkollü araç kullanmamalı.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta yapılan kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı tatilinin cuma gecesinden başlamak üzere 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar 9 gün süreceğini açıklamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı dönemlerin ardından 1 Temmuz itibarıyla geçilen normalleşme süreciyle şehirler arası seyahatler de arttı. Kurban Bayramı vesilesiyle memleketlerine ziyarette bulunmak isteyen ya da uzun tatil dönemini turistik amaçlı değerlendirmek isteyenlerin yollarda yoğunluk oluşturması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yollarda alınan tedbirler ve uyarılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son 19 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Karaismailoğlu, AK Parti hükümetlerinin bu süreçte bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometreden 29 bin kilometreye çıkardığını söyledi. Karaismailoğlu, Türkiye'nin demir yollarında da yüksek hızlı trenle (YHT) tanıştığını, hava yollarında yıllık 210 milyona çıkan yolcu sayılarına ulaşıldığını bildirdi.

Bu dönemde 26 olan havalimanı sayısının 56'ya yükseldiğini ifade eden Karaismailoğlu, söz konusu yatırımların seyahat sürelerini kısaltarak, yolculuk tasarrufu sağlayıp vatandaşların yaşam kalitesini artırdığını anlattı.

"Kesinlikle uykusuz, yorgun, alkollü araç kullanılmamalı"

Karaismailoğlu, bu dönemde akıllı sistemlerle donatılmış güvenli yolların hizmete alındığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Ulaştırma ve altyapıya yapılan yatırımlar sayesinde yıllar önce konuştuğumuz 'Trafik canavarı, trafik kazaları' haberlerini Türkiye'ye unutturduk. Bunun tasarruf tarafını bir yana bırakın, binlerce can kurtarılmış oldu. Bütün bunlar akıllı otoyollar ve bölünmüş yollar sayesinde oldu ama yine de vatandaşlarımız seyahatlerinde kesinlikle uykusuz, yorgun, alkollü araç kullanmamalı. Vatandaşlarımızın bütün tedbirlerini alarak araçlarını dikkatli kullanmaları, yorulduklarında da mutlaka kenara çekilerek dinlenmeleri gerekiyor."

Bakan Karaismailoğlu, yollardaki bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Kara yollarında zorunlu olarak yürüttüğümüz bakım ve onarım çalışmalarımızı bayram süresince askıya aldık. Yollarımızın tamamını açık tutmaya çalışıyoruz, bu anlamda yollarda bir rahatlama sağlayacağız. Tabii yer yer bayram trafiği yoğunluğu mutlaka olacaktır ancak alternatif olan yüksek konforlu yollarımız sayesinde bu yoğunluğu hissetmeyeceğiz."

"Bölgesel trenleri ve konvansiyonel hatları da aktif hale getirmeye başladık"

Kısa süre önce yeniden seferlerine başlayan ana hat trenleri ile YHT seferlerine de değinen Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle seferlerin bir kısmının askıya alındığını ancak salgının kontrol altına alınmasıyla normal seferlere dönülmeye başlandığını kaydetti.

Karaismailoğlu, bölgesel trenleri ve konvansiyonel hatları da aktif hale getirmeye başladıklarına dikkati çekerek, "Yolcular YHT'ye de yeniden rağbet göstermeye başladılar. O nedenle seferlerimizi artırdık. İnşallah Kurban Bayramı'nda da tren konforu keyfini vatandaşlarımıza hissettirmek için arkadaşlarımızla yoğun bir çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş imkanları

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğünün işlettiği otoyollardan geçişin cuma gecesinden başlamak üzere 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını dile getiren Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'ndan geçişlerde de cuma gecesinden itibaren otomobiller için yüzde 20, ağır taşıtlarda yüzde 40 indirim uygulanacağını, indirimin bayram sonrasında da devam edeceğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, bayram tatili sürecinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün tamamen ücretsiz olacağını belirtti.

Vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak, kalite katmak için 700 bine yakın çalışma arkadaşıyla birlikte büyük bir görev üstlendiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah biz vatandaşlarımızı yolda bırakmayacağız, sevdiklerine en kısa zamanda ulaştırmanın çabası içinde olacağız. Bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Türkiye'nin her tarafındaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışma arkadaşlarıma da buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum, onların alın terlerini ve emeklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Onlara da aileleriyle birlikte nice bayramlar diliyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.