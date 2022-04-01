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Adem Özen’den Ramazan’a girmeden ihtiyaç sahiplerine yardım
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Adem Özen’den Ramazan’a girmeden ihtiyaç sahiplerine yardım

Hayırsever işadamı Adem Özen, koronavirüs nedeniyle işinden olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyanları unutmadı. Ramazan Ayına Girmeden İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve içinde bin TL olan zarflar dağıttı.

2 Saat Önce
2022-04-01 17:52:41
Adem Özen’den Ramazan’a girmeden ihtiyaç sahiplerine yardım

Sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara bir destek de hayırsever işadamı Özen Grub Yönetim Kurulu Başkanı Adem Özen 'den geldi. İstanbul'un Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde belirlenmiş evlere gıda kolileri özenli şekilde teslim edildi. Yardım kolilerinin kaliteli ürünler seçilerek hazırlandığı belirtildi. İhtiyaç sahipleri yardım kolilerini görünce yüzleri güldü. Kolilerin içinde bulgurundan pirincine, kırmızı etinden beyaz etine kadar her şeyin olduğu bildirildi. .

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