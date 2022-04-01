Adem Özen’den Ramazan’a girmeden ihtiyaç sahiplerine yardım

Hayırsever işadamı Adem Özen, koronavirüs nedeniyle işinden olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyanları unutmadı. Ramazan Ayına Girmeden İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve içinde bin TL olan zarflar dağıttı.