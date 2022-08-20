Adem Kılıççı Kimdir, Nerelidir? Adem Kılıççı Başarıları
Survivor Adem kimdir? Adem Kılıçcı kim? Ünlü boksör Adem Kılıçcı başarıları neler? Survivor 2018 yılında şampiyon olarak boksör Adem Kılıçcı arama motorunda en çok araştırılan isimlerden. Adem Kılıçcı ile ilgili merak edilen ayrıntılara değineceğiz. İşte ayrıntılar.
2022-08-20 10:22:30
Adem Kılıççı Kimdir?
Adem Kılıççı 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da Dünya'ya geldi. Gençliğinden beri boks sporuyla ilgilenmiştir. Boks eğitimini memleketi olan Ağrı'da almıştır. Üniversiteyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okudu. Adem Kılıççı 2004 yılından beri Fenerbahçe boks takımında çalışmıştır. Survivor yarışmasında 2017 yılında finale kalmış fakat Ogeday Girişken ‘den sonra ikinci olmuştur. Survivor 2018 yarışmasında Nagihan Karadere ile finale kalan Kılıçcı, o sezonun şampiyonu olmuştur. 2022 Yılında Survivor'da finale kalan Adam Kılıççı ikinci olmuştur. Hala boksörlüğe devam eden Adem Kılıçcı, 2019 yılında Sportial adında bir spor salonu açmıştır.
Adem Kılıççı Başarıları Neler?
- Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.
- Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
- 2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a 14-3 yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3. raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıçcı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı.
- Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya aldı. (İtalya Pascara)
- 2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya kazandı. (Ankara)
2012
- turda Türkmenistanlı Nursahat Pazziyev'i 14-7 yendi.
- turda Sırp Aleksandar Drenovak'ı 20-11 yendi.
- Çeyrek finalde Japon Ryota Murata'ya 17-13 yenilerek elendi.
- 2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır. (Mersin)
- 21 Ocak 2017 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2017 kadrosunda yer alarak Ünlüler takımında yarıştı. Büyük finalde, KKTC'de 2. olmuştur.
- 10 Şubat 2018 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2018: All Star'da ise Ünlüler kadrosunda yer aldı. Büyük finalde, KKTC'de şampiyon olmuştur.
- 15 Ocak 2022 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2022: All Star kadrosunda yer alarak Ünlüler takımında yarıştı. Büyük finalde, İstanbul'da 2. olmuştur.
Filmografi
- 2017 Survivor 2017-Yarışma programı Kendisi-2. oldu
- Baydöner-Reklam
- 2018 Survivor 2018-Yarışma programı -Şampiyon
- 2018, 2019 Survivor Panorama -Talk show-Konuk
- 2019 Survivor Taksi
- Magazin Olayları
- Survivor 2019-Yarışma programı
- Çarkıfelek-Yarışmacı
- 2020 Exatlon
- 2022 Survivor 2022: All Star-2. oldu
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