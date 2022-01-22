DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Adana hava durumu (22 Ocak- 20 Şubat)
NASA'dan sıra dışı keşif: Üretken kara delik keşfedildi
Altay Kurtoğlu kimdir? Yalnız Kurt dizisinde oynayan Altay Kurtoğlu'nun gerçek adı ne?
Fatih Altaylı: Yürekli kadındır Sezen Aksu, korkmaz!
Emir Berke Zincidi kimdir? Emir Berke Zincidi kaç yaşında?
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yolcular camlar kırılarak çıkarıldı
Alman Bakan'dan Sezen Aksu'ya destek
İbrahim Yattara Amatör ekiple anlaşma sağladı! İşte yeni adresi
Bodrumspor - Diyarbekirspor maçı canlı nasıl izlenir?
Kaç liraya kadar temassız ödeme yapılır? Temassız ödeme limiti ne kadar?
AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları uzaktan (online) mi yapılacak?
Valilikten camide 'açız' diye bağıran kadınla ilgili açıklama
Kripto paralar tepetaklak oldu! Kayıp yaklaşık 1,17 trilyon dolar
Çorum FK - Ergene Velimeşespor maçı canlı yayın!
Suudi Arabistan'dan sürpriz Türkiye kararı

TIMETURK / YAŞAM / Adana hava durumu (22 Ocak- 20 Şubat)

Adana hava durumu (22 Ocak- 20 Şubat)

Adana, Akdeniz iklim özelliklerini taşır. Bu nedenle yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Kış mevsimine girdiğimizden dolayı Adana’nın hava durumu birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. Peki, Adana’da sıcaklık kaç derece?

13 Dakika Önce
2022-01-22 13:39:02
Adana hava durumu (22 Ocak- 20 Şubat)

Adana 'da bugün hava güneşli mi? Adana 'ya ne zaman kar yağacak? Adana 'ya yağmur ne zaman yağacak? Adana 'da hava kaç derece? Soruların cevapları Bursa'da oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Adana hava durumu

22 Ocak Cmt

Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava

23 Ocak Pazar

Parçalı bulutlu, yer yer yağmur veya sulu kar ihtimali

24 Ocak Pzt

Parçalı bulutlu

-1°

25 Ocak Salı

Bulutlu, yoğun sulu kar ve yer yer kar yağışı

-1°

26 Ocak Çarşamba

Bulutlu, yoğun yağmur ve yer yer sulu kar yağışı

27 Ocak Perşembe

Güneşli, yer yer yağmur veya sulu kar ihtimali

-1°

28 Ocak Cuma

Parçalı bulutlu

-2°

29 Ocak Cmt

Güneşli

-1°

30 Ocak Pazar

Güneşli

10°

-1°

31 Ocak Pzt

Parçalı bulutlu

11°

1 Şubat Salı

Güneşli

12°

2 Şubat Çarşamba

Çok bulutlu

13°

3 Şubat Perşembe

Aralıklı yağış

14°

4 Şubat Cuma

Yağmur

13°

5 Şubat Cmt

Çoğunlukla güneşli

13°

6 Şubat Pazar

Bulutlu

13°

7 Şubat Pzt

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

12°

8 Şubat Salı

Az bulutlu ve güneşli

13°

9 Şubat Çarşamba

Hafif yağmur

12°

10 Şubat Perşembe

Az bulutlu ve güneşli

12°

11 Şubat Cuma

Çok bulutlu

12°

12 Şubat Cmt

Çoğunlukla güneşli

11°

13 Şubat Pazar

Bulutlu

12°

14 Şubat Pzt

Güneşli

12°

15 Şubat Salı

Çoğunlukla güneşli

12°

16 Şubat Çarşamba

Güneşli

13°

17 Şubat Perşembe

Çoğunlukla güneşli

13°

18 Şubat Cuma

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

13°

19 Şubat Cmt

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

14°

20 Şubat Pazar

Güneşli

16°

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş