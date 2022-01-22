Adana hava durumu (22 Ocak- 20 Şubat)
Adana, Akdeniz iklim özelliklerini taşır. Bu nedenle yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Kış mevsimine girdiğimizden dolayı Adana’nın hava durumu birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. Peki, Adana’da sıcaklık kaç derece?
2022-01-22 13:39:02
Adana 'da bugün hava güneşli mi? Adana 'ya ne zaman kar yağacak? Adana 'ya yağmur ne zaman yağacak? Adana 'da hava kaç derece? Soruların cevapları Bursa'da oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Adana hava durumu
22 Ocak Cmt
Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava
7°
3°
23 Ocak Pazar
Parçalı bulutlu, yer yer yağmur veya sulu kar ihtimali
5°
0°
24 Ocak Pzt
Parçalı bulutlu
7°
-1°
25 Ocak Salı
Bulutlu, yoğun sulu kar ve yer yer kar yağışı
3°
-1°
26 Ocak Çarşamba
Bulutlu, yoğun yağmur ve yer yer sulu kar yağışı
5°
2°
27 Ocak Perşembe
Güneşli, yer yer yağmur veya sulu kar ihtimali
7°
-1°
28 Ocak Cuma
Parçalı bulutlu
8°
-2°
29 Ocak Cmt
Güneşli
9°
-1°
30 Ocak Pazar
Güneşli
10°
-1°
31 Ocak Pzt
Parçalı bulutlu
11°
0°
1 Şubat Salı
Güneşli
12°
1°
2 Şubat Çarşamba
Çok bulutlu
13°
2°
3 Şubat Perşembe
Aralıklı yağış
14°
2°
4 Şubat Cuma
Yağmur
13°
2°
5 Şubat Cmt
Çoğunlukla güneşli
13°
3°
6 Şubat Pazar
Bulutlu
13°
4°
7 Şubat Pzt
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
12°
3°
8 Şubat Salı
Az bulutlu ve güneşli
13°
4°
9 Şubat Çarşamba
Hafif yağmur
12°
4°
10 Şubat Perşembe
Az bulutlu ve güneşli
12°
3°
11 Şubat Cuma
Çok bulutlu
12°
3°
12 Şubat Cmt
Çoğunlukla güneşli
11°
2°
13 Şubat Pazar
Bulutlu
12°
3°
14 Şubat Pzt
Güneşli
12°
3°
15 Şubat Salı
Çoğunlukla güneşli
12°
3°
16 Şubat Çarşamba
Güneşli
13°
3°
17 Şubat Perşembe
Çoğunlukla güneşli
13°
4°
18 Şubat Cuma
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
13°
4°
19 Şubat Cmt
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
14°
4°
20 Şubat Pazar
Güneşli
16°
4°
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