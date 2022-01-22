Adana hava durumu (22 Ocak- 20 Şubat)

Adana, Akdeniz iklim özelliklerini taşır. Bu nedenle yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Kış mevsimine girdiğimizden dolayı Adana’nın hava durumu birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. Peki, Adana’da sıcaklık kaç derece?