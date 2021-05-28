DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Veri koruma düzenleyicilerinden tepki çeken toplama
Eyüp Kılıç: “Yunanistan, Türkiye’ye karşı kullanılmak üzere hazırlanıyor”
Müslümanlar 32 yıldır adalet bekliyor
Taksim Camii ibadete açıldı
ÖSYM ve MEB öğretmen sınav görev ücretleri | 2021 sınav görevli ücretleri ne kadar?
ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM ve MEB sınav görevli ücreti 2021
Araştırma: Büyük şehirlerdeki toplu taşıtlarda keşfedilmemiş virüs ve bakteri var
'Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım' davasında mütalaa
'Meral dede'... Cumhurbaşkanı Erdoğan neden 'Bay Meral' dedi?
'Rusya'nın sınırındaki askeri varlığını artırmasından endişeliyiz'
Selahattin Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis
Hilal Kaplan'dan sert eleştiri: 'Al Davutoğlu’nu, vur Babacan’a!'
Sosyal medyadan Merkel'e hakaret eden kişiye 8 ay hapis
Doğu'nun gençleri artık 'Criminal' değil!
Yasin Börü davasında yeni gelişme

Adana'da tefeci operasyonu: 25 gözaltı kararı

Adana'da 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
28.05.2021 09:19:58
Adana'da tefeci operasyonu: 25 gözaltı kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "tefecilik", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarına karıştığı ve 68 kişiyi mağdur edip 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş