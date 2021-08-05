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TIMETURK / YAŞAM / Adana'da kablo hırsızlığı: 1 kişi gözaltına alındı

Adana'da kablo hırsızlığı: 1 kişi gözaltına alındı

Adana'da bir okuldan kablo çalan 2 hırsızdan biri yakalandı. Polis, kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

13 Saat Önce
2021-08-05 08:58:49
Adana'da kablo hırsızlığı: 1 kişi gözaltına alındı

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Adana'da merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde iki şüphelinin bir okuldan kablo çalmaya çalıştığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Okulun bulunduğu yere kısa sürede ulaşan ekipler, iki şüpheliden birini kovalamaca sonucu yakaladı. Diğer şüpheli ise tarlaya kaçarak izini kaybettirdi.

Polis, gözaltına aldığı kişi ile şüphelilere ait motosiklet ve çalıntı olduğu değerlendirilen kabloyu polis merkezine götürdü.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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