Adalet Bakanlığı 30 pedagog alımı yapacak | Pedagog iş ilanları

Adalet Bakanlığı Resmi Gazete'de yayınladığı kılavuzla 30 pedagog alımı yapacağını duyurdu. 13 Aralık tarihinde alınacak başvuruların 27 Aralık'ta biteceği de bildirildi. Pedagogların yanı sıra psikolog ve Sosyal Çalışmacı alımı da yapacak olan Adalet Bakanlığı 200 personel istihdam edecek. Peki ama Adalet Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir? Başvurular nereye yapılacak? İşte Pedagog alımı hakkında merak edilenler...

Adalet Bakanlığı Resmi Gazete'de "Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1978/373 Esas, 1978/422 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur." şeklinde bir kılavuz yayınladı.

Adalet Bakanlığı 30 pedagog alımı yapacak

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre toplam 200 personel alımı yapılacaktır.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular 13 Aralık 2021 tarihinde başlayıp, 27 Aralık 2021 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız internet adresinde (www.adalet.gov.tr ) yer almaktadır.

Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinden Duyuru Yaptı

Adalet Bakanlığı, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 200 uzman personel alacak. Böylece bakanlık bünyesinde bu alanda çalışan uzman sayısı 1408'e yükselecek.

Resmi Gazetede bugün yayımlanan ilana ilişkin detaylar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde de yer aldı. "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde istihdam edilecek 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı alınacak.

BU ALANDAKİ UZMAN SAYISI 1408 OLACAK

“Mağdur odaklı adalet anlayışı” çerçevesinde bakanlık bünyesinde adli süreçlerde aktif rol üstlenen psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı gibi uzman sayısı bu alımla birlikte 1408'e yükselecek.

Uzman sayısının arttırılmasıyla, vaka yönetimi tekniğiyle daha çok mağdura ulaşılması, tüm savcılık ve mahkemelere uzmanlık desteğinin verilmesi, adli destek hizmetlerin daha nitelikli hale gelmesi, sosyal incelemeler için saha ziyaretlerine daha fazla zaman ayrılması, raporların daha hızlı dosyalara sunulması ve adli yargı sürecinin kısaltılması planlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.