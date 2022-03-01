Adalet Bakanlığı 3 bin Zabıt Katibi alımı | Adalet Bakanlığı personel alımı iş ilanı

Adalet Bakanlığı 3 bin Zabıt Katibi alımı 2022 | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın duyurusuyla 12.823 alımı yapılacağı belirtildi. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışacak olan personellerin branşları belirlendi. Peki ama kaç zabıta katibi alımı yapılacak? Adalet Bakanlığı Zabıta Katibi alımı şartları nelerdir, başvurular nereye yapılacak? İşte detaylar...