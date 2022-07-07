Adaçayı faydaları nelerdir, nasıl hazırlanır?

Son zamanlarda popüler bir çay olarak tüketimi fazlasıyla çok olan adaçayının, nelere iyi geldiği, nasıl hazırlandığı merak edilmekte.

Adaçayı bitkisiiçeriğinde fazlasıyla; A, B3, B6, B9, E ve K vitaminleri barındırır. Ayrıcabu mucizevi bitkinin içeriğinde bulunan doğal kimyasallar olarak bilinen polifenollerden, ellagik ve kafeik asit bulundurur. Bu şifa kaynağı mucizevi bitkinin sağlığa olan faydaları saymakla bitmez. Adaçayı faydaları nelerdir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Nasıl hazırlanır? İşte merak edilen tüm detaylar…

ADAÇAYI FAYDALARI NELER?

Sağlıklı bitkiler arasında yer alan adaçayı içeriğinde bulunan minareller sayesinde terlemeyi azaltmaya yardımcı olmaktadır.

İltihaplı hastalıklara iyi gelir,

Hafızayı güçlendirir, unutkanlığı giderir.

Sakinleştirici etkisi mevcut.

Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca hazmı kolaylaştırır.

Boğaz ağrısına iyi gelir.

Bronşit ve astım gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir.

Karaciğeri temizler.

İdrar yolu enfeksiyonunun temizlenmesine yardımcı olan yararlı bir bitkidir.

ADAÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Adaçayı öncelikle ılık bir su ile yıkanır. Ardındanbir kâğıda sarılarak kese kağıdının içine ağzı bağlanarak kurutulmaya bırakılır.

Kurutulan adaçayını su dolu bir tencereye ilave edin.

İlave edilen adaçayının 5-7 dakika içerisinde güzelce demlenmesini bekleyin.

Demlemeye bırakılan adaçayını süzünüz. Süzme işlemini gerçekleştirdikten sonra limonla, balla tatlandırarak tüketebilirsiniz.

ADAÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Son zamanlarda en çok tüketimi yapılan sağlık bitkilerden adaçayı nelere iyi gelir? Adaçayının iyi geldiği durum şu şekildedir;

Adaçayı depresyona iyi gelir.

Vücutta biriken zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına kolaylık sağlar.

Adaçayı sindirim sistemine iyi gelmektedir.

Adaçayı beyin fonksiyonlarını geliştirir.