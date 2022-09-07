Acun Ilıcalı Kimdir, Nerelidir?
Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı, iş insanı olan Acun Ilıcalı yaptığı projeler ile her geçen gün adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı hakkında merak edilen tüm ayrıntılara haberimizde değineceğiz. İşte ayrıntılar.
2022-09-07 01:05:33
Acun Ilıcalı Kimdir?
Ali Acun Ilıcalı 29 Mayıs 1969, Edirne'de doğdu. Aslen Erzurumlu olan Ilıcalı Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı, iş insanıdır. İlkokulu Edirne'de bitirdikten sonra, ortaöğrenimini İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimine İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde başlayan Ilıcalı, öğrenim hayatını yarıda bırakarak iş hayatına giriş yapmıştır. Acun Ilıcalı 22 yaşında medya sektörüne ilk adımını attı. Ilıcalı Show TV'de spor muhabiri olarak çalışmaya başladı. Uzun yıllar muhabir olarak çalıştıktan sonra, 2004 yılında kendi prodüksiyon şirketi Acun Medya'yı kurarak kısa sürede Türkiye'nin önemli ve büyük prodüksiyon şirketlerinden biri haline getirdi. İlk kez 2008 yılında Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde yer aldı. Şimdilerde Acun Medya Grubu ile Exxen platformunun kurucusu, TV8 televizyon kanalı ve Hull City AFC futbol takımının da sahibidir.
Acun Ilıcalı Yer Aldığı Projeler
- 2021- Sürprizimiz Var
- 2021 Survivor Exxen Cup
- 2020 Karakomik Filmler 2
- 2018 Jet Sosyete
- 2018 Benim Adım Osssman
- 2017 Yol Arkadaşım
- 2015, 2022 Survivor All Star
- Survivor 2022: All Star
- 2014 Kim Milyoner Olmak İster?
- 2011-günümüz O Ses Türkiye
- 2010 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak
- 2009 Adab-ı Muaşeret
- 2008 Avrupa Yakası
- 2006 Fear Factor
- 2007-2010 Var mısın? Yok musun?
- 2009-2017 Yetenek Sizsiniz Türkiye
- 2006-günümüz Survivor Türkiye
- 2002 Mumya Firarda
- 2002 Tatlı Hayat
- 2002-2006 Acun Firarda
Ödüller
- 2018 Altın Kelebek Ödülleri-En İyi Erkek Sunucu-Kazandı
- 2019 Ege Üniversitesi İşletme Topluluğu 5. Kristal Yaka İş Ödülleri Yılın İş İnsanı-Kazandı
- 2020 Altın Kelebek Ödülleri-En İyi Erkek Sunucu-Kazandı
- 2021 Altın Kelebek Ödülleri-En İyi Erkek Sunucu-Kazandı
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