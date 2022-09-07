Acun Ilıcalı Kimdir, Nerelidir?

Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı, iş insanı olan Acun Ilıcalı yaptığı projeler ile her geçen gün adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı hakkında merak edilen tüm ayrıntılara haberimizde değineceğiz. İşte ayrıntılar.