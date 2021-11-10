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Acun Ilıcalı'dan merakla beklenen fotoğraf geldi! 'Hayalim gerçekleşiyor'

Acun Ilıcalı, satın almak üzere olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin stadından fotoğraf paylaştı. Ilıcalı, 'Hayalimi gerçekleştirmeye çok yakınım' notu düştü. Paylaşıma kısa sürede beğeni yağdı.

54 Dakika Önce
2021-11-10 14:07:10
Acun Ilıcalı'dan merakla beklenen fotoğraf geldi! 'Hayalim gerçekleşiyor'

Medya patronu Acun Ilıcalı, hayalini kavuşturmaya çok yakın. Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City'nin stadından fotoğraf paylaştı.

BONUSLARLA BİRLİKTE 50 MİLYON STERLİN

Acun Ilıcalı'nın 25 milyon sterlin net, takımın Premier Lig'e yükselmesi halinde 25 milyon sterlin daha ödeyeceği belirtiliyor.

"UMARIM KISA SÜREDE BİTER"

Acun Ilıcalı paylaştığı fotoğrafa, "Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur" notunu düştü.

İşte Ilıcalı'nın yaptığı açıklama:

"Geri sayım başladı..

12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün.

Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim. Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum. Deplasmanlarda gösterdikleri büyük desteğe hayranım. Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Ona ve ailesine büyük saygı duyuyorum. Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur."

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Kaynak: haberler.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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