Abdullah Gül'ün kızı Kübra Gül boşandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kızı Kübra Gül ve Mehmet Sarımermer boşandı. İstanbul Beykoz'da değerinin 40 milyon dolar olduğu tahmin edilen villanın ise Gül ailesinde kaldığı ileri sürüldü.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kızı Kübra Gül ile Mehmet Sarımermer'ın boyanma davası sonuçlandı. Çiftin boşanma aşamasında Gül ailesinin yaşadığı İstanbul Beykoz'daki milyon dolarlık villanın kimde kalacağı tartışmaya neden olmuştu.

Oda TV'den Can Özçelik'in haberine göre çift boşandıktan sonra Mehmet Sarımermer, kendisine ait olan Mesar Gayrimenkul ve Yatırım şirketini 31 Mart'ta Abdullah Gül'ün oğlu Ahmet Münir Gül'e devretti. Gül ailesinin oturduğu Beykoz'daki villa da bu şirkete aitti. Bu devir işlemiyle birlikte villa Gül ailesinde kalmış oldu.

Mehmet Sarımermer'in kayınbiraderi Ahmet Münir Gül'e devrettiği Mesar Gayrimenkul ve Yatırım şirketine kayıtlı olan Beykoz'daki villa, tapuda “tripleks konut” olarak kayıtlı.

103 bin metrekare arsa üzerine kurulu 28 villanın yer aldığı ve helikopter pistinin de bulunduğu bu sitede, 4,5 katlı boğaz manzaralı villadan sadece 2 tane bulunuyor. İki villanın birinde Gül ailesi oturuyor.

Gül ailesinin villası 10 bin 770 metre kare arsa üzerinde ve 3 bin 600 metre kare. Konutun 8 bin metre kare bahçesi de mevcut. Ayrıca konutun çevresi tadilatla kapatılarak site dışından özel bir giriş yapıldı.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 13 milyon dolara alınan 4,5 katlı konutunun bulunduğu sitede 650 metrekarelik iki katlı 6 odalı villanın değeri ise 89 milyon TL. Abdullah Gül'ün konutunun bugünkü değerinin ise 40 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Abdullah Gül, 2013 yılında 13 milyon Dolara alınan villayla ilgili açıklama yaparak “benim değil damadımın” demişti. Ancak o dönem Abdullah Gül'ün lüks pahalı villanın maliyetinin nasıl karşıladıklarını kamuoyuna izah edemeyeceklerini düşündüğü için bu açıklamayı yaptığı iddia edilmişti. .