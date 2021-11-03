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TIMETURK / YAŞAM / Abdullah Çatlı 25. Ölüm Yıldönümünde Nevşehir'de Anılacak

Abdullah Çatlı 25. Ölüm Yıldönümünde Nevşehir'de Anılacak

7 Kasım Pazar günü, Abdullah Çatlı’nın 25. ölüm yıl dönümü münasebetiyle Nevşehir'de anma programı düzenlenecek.

2 Saat Önce
2021-11-03 16:26:32
Abdullah Çatlı 25. Ölüm Yıldönümünde Nevşehir'de Anılacak

Abdullah Çatlı memleketi Nevşehir'deki mezarı başında anılacak.

Saat:13.00'te Kaldırım mezarlığında gerçekleşecek olan programa Çatlı'nın ailesinin ve yakınlarının katılması bekleniyor.

Abdullah Çatlı'nın kardeşi Zeki Çatlı'da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda; "Vefatının 25.sene-i devriyesinde Büyük Ülkü Devi Abdullah Çatlı Kabri başında sevenlerince anılacaktır. Tüm Sevenleri Davetlidir." ifadelerinde bulundu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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