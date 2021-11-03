Abdullah Çatlı 25. Ölüm Yıldönümünde Nevşehir'de Anılacak
7 Kasım Pazar günü, Abdullah Çatlı’nın 25. ölüm yıl dönümü münasebetiyle Nevşehir'de anma programı düzenlenecek.
2021-11-03 16:26:32
Abdullah Çatlı memleketi Nevşehir'deki mezarı başında anılacak.
Saat:13.00'te Kaldırım mezarlığında gerçekleşecek olan programa Çatlı'nın ailesinin ve yakınlarının katılması bekleniyor.
Abdullah Çatlı'nın kardeşi Zeki Çatlı'da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda; "Vefatının 25.sene-i devriyesinde Büyük Ülkü Devi Abdullah Çatlı Kabri başında sevenlerince anılacaktır. Tüm Sevenleri Davetlidir." ifadelerinde bulundu.
Daha fazla bilgi için tıklayın...
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)